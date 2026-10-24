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Información útil

Agroferias del IMA del 26 y 27 de octubre: conozca los puntos de venta

El IMA llevará a cabo agroferias en diferentes puntos del país el lunes 26 y martes 27 de octubre.
El IMA llevará a cabo agroferias en diferentes puntos del país el lunes 26 y martes 27 de octubre. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/10/2026 16:05
Las agroferias del IMA arrancarán a las 8:00 a.m. Conozca los lugares habilitados.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este lunes 26 y martes 27 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Calendario de agroferias del IMA del lunes 26 y martes 27 de octubre a nivel nacional

Para este lunes 26 y martes 27 de octubre las agroferias del IMA se llevarán en las siguientes ubicaciones:

LUNES 26 DE OCTUBRE

-Panamá Oeste: Casa local de La Honda al lado de la escuela en La Trinidad en el distrito de Capira.

-Chiriquí: Rancho El Muellero en Puerto Armuelles en el distrito de Barú.

MARTES 27 DE OCTUBRE

-Panamá: Parque Heliodoro Patiño en el corregimiento de Juan Díaz.

-Colón: Predios de la Junta Comuna de El Congo en el distrito de Donoso.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Calante en el distrito de Kankintú y en la Cancha Multiuso de Hato Chami en el distrito de Nole Duima.

-Los Santos: Frente a la iglesia de Bahía Honda en el distrito de Macaracas.
-Panamá Este: Terrenos de la Feria de Tortí en el distrito de Chepo.

-Darién: Cancha de la Junta Comunal de Agua Fría en el distrito de Santa Fe.

-Chiriquí: Cancha comunal de Bongo en el distrito de Bugaba.

-Panamá Oeste: Barriada Pueblo Nuevo en casa comunal de Lídice dentro del Cuadro Béisbol en el distrito de Capira.

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