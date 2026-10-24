Agroferias del IMA del 26 y 27 de octubre: conozca los puntos de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este lunes 26 y martes 27 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para este lunes 26 y martes 27 de octubre las agroferias del IMA se llevarán en las siguientes ubicaciones:
LUNES 26 DE OCTUBRE
-Panamá Oeste: Casa local de La Honda al lado de la escuela en La Trinidad en el distrito de Capira.
-Chiriquí: Rancho El Muellero en Puerto Armuelles en el distrito de Barú.
MARTES 27 DE OCTUBRE
-Panamá: Parque Heliodoro Patiño en el corregimiento de Juan Díaz.
-Colón: Predios de la Junta Comuna de El Congo en el distrito de Donoso.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Calante en el distrito de Kankintú y en la Cancha Multiuso de Hato Chami en el distrito de Nole Duima.
-Los Santos: Frente a la iglesia de Bahía Honda en el distrito de Macaracas. -Panamá Este: Terrenos de la Feria de Tortí en el distrito de Chepo.
-Darién: Cancha de la Junta Comunal de Agua Fría en el distrito de Santa Fe.
-Chiriquí: Cancha comunal de Bongo en el distrito de Bugaba.
-Panamá Oeste: Barriada Pueblo Nuevo en casa comunal de Lídice dentro del Cuadro Béisbol en el distrito de Capira.
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