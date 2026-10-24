Temporada de cruceros 2026-2027: el Canal de Panamá programa 220 tránsitos

El Canal de Panamá inauguró la temporada de cruceros 2026-2027 con el tránsito del buque Carnival Miracle, con el que inicia un periodo en el que se tienen programados más de 220 tránsitos.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de la vía interoceánica, donde se informó que el buque pertenece a la naviera Carnival Cruise Line y realiza un tránsito de reposicionamiento desde Seattle, con destino a la costa este de Estados Unidos. Este recorrido puede tomar aproximadamente 15 días o más.

La nueva temporada reafirma el atractivo del Canal de Panamá como ruta estratégica para la industria de cruceros, al conectar itinerarios entre distintos destinos y ofrecer opciones de tránsito completo y parcial por la vía interoceánica.

Entre las navieras que mantendrán operaciones durante este periodo figuran Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line y Royal Caribbean Cruises.

La temporada de cruceros del Canal de Panamá se desarrolla habitualmente entre octubre y mayo, periodo en el que la vía recibe embarcaciones que incorporan su tránsito a los itinerarios turísticos internacionales.