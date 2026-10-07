Canal de Panamá prevé 220 tránsitos en temporada de cruceros 2026-2027

El Canal de Panamá inició este miércoles 7 de octubre la temporada de cruceros 2026-2027 con la travesía del Carnival Miracle por las esclusas de Miraflores, en un periodo en el que la vía interoceánica prevé registrar más de 220 tránsitos de embarcaciones turísticas, informó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

El buque inaugural realizó un tránsito en dirección norte —del océano Pacífico al Atlántico— como parte de una travesía de reposicionamiento de 16 días desde la ciudad de Seattle, Washington, en los Estados Unidos.

La temporada de cruceros en la vía panameña se desarrolla de forma habitual entre octubre y mayo de cada año. Durante este ciclo, la programación contempla itinerarios de tránsitos completos y parciales a cargo de empresas como Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line y Royal Caribbean Cruises.

Albano G. Aguilar, especialista en Análisis de Mercado y Pronósticos de la Oficina de Asuntos Corporativos de la ACP, planteó que las estimaciones para el año fiscal 2027 responden a la expansión de la industria turística marítima y al crecimiento de la demanda global de pasajeros.

De acuerdo con las proyecciones de la ACP, la demanda mundial de pasajeros en el sector de cruceros registrará un incremento de 5.0 % para 2027, mientras que la flota global sumará 16 nuevas embarcaciones para alcanzar un total de 490 buques.

Dentro del calendario establecido, se proyectan 39 tránsitos de buques de dimensión neopanamax. Esta categoría incluye a tres de las naves de mayor tamaño que operan en la industria, con un registro de 177,882 toneladas: el Star Princess, el Norwegian Bliss y el Norwegian Joy.

Asimismo, cinco cruceros transitarán por primera vez por la vía interoceánica durante este periodo: L’Austral, Le Lapérouse, Seven Seas Prestige, Spirit of Adventure y Explora III.

El programa de navegación también contempla la llegada de embarcaciones de menor calado orientadas al turismo especializado, entre las que figuran Le Bellot, Star Legend, National Geographic Quest y Wind Star.