Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cierran campaña con tenso debate ante la segunda vuelta electoral

El presidente de Brasil Lula da Silva y el aspirante ultraderechista Flávio Bolsonaro cerraron la campaña electoral tras un tenso cara a cara en el último debate previo a la segunda vuelta de las elecciones generales.

Según el medio Notimérica, el encuentro estuvo marcado por los enfrentamientos entre ambos candidatos en torno a cuestiones económicas y sociales, así como ataques personales.

El último debate se convirtió en una de las principales oportunidades de ambos aspirantes para dirigirse a los votantes antes de la jornada electoral.

Durante el debate, Flávio Bolsonaro centró sus ataques en la inflación, el endeudamiento de las familias y la pérdida de poder adquisitivo, cuestionando a Lula sobre la última vez que había visitado un supermercado y acusando a su Gobierno de despilfarrar recursos públicos.

El mandatario defendió su gestión destacando el crecimiento económico y el aumento de los salarios por encima de la inflación, además de advertir sobre posibles recortes inspirados en las políticas del presidente argentino Javier Milei, cuya gestión fue respaldada por Flávio, según informó el medio.

El momento más tenso llegó cuando el senador llamó a Lula “nuevededos”, en referencia a la pérdida de uno de sus dedos en un accidente laboral durante su juventud, un comentario que indignó al presidente y elevó el tono del enfrentamiento en el último cara a cara electoral.

Lula, cerrará hoy su campaña electoral con actividades en Río de Janeiro y Sao Paulo, mientras que el senador, marchará en Belo Horizonte y luego visitará la casa de Río de Janeiro en donde su padre se recuperó luego de ser apuñalado.