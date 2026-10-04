Primera vuelta en Brasil: Lula llama a la unidad y Bolsonaro promete libertad

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil estuvo marcada este domingo por las declaraciones de los dos principales candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, quienes tras acudir a las urnas reafirmaron sus visiones opuestas sobre el rumbo del país.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un cuarto mandato, votó en São Bernardo do Campo, acompañado de su esposa Janja y figuras clave de su partido.
En su mensaje, Lula llamó a los brasileños a reflexionar sobre el futuro democrático de la nación.
“Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo”, afirmó.
El mandatario insistió en que la jornada debía ser vista como una oportunidad para consolidar la democracia y garantizar derechos sociales.
Confiado en un resultado favorable, Lula aseguró que no veía razones para que la elección se definiera en segunda vuelta.
“Votemos pensando en nuestros hijos”, subrayó, mientras posaba con una bandera brasileña en un gesto simbólico de unidad nacional.
Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue uno de los primeros en acudir a las urnas en Río de Janeiro. Acompañado de su esposa, se mostró optimista y apeló a un voto de protesta contra la gestión de Lula.
“Quiero ganar para garantizarles la libertad”, declaró ante la prensa. “Brasil necesita un cambio. Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso”, añadió, en referencia al actual gobierno.
Bolsonaro lució una camisa amarilla con el número 22, su identificación en la urna electrónica, reforzando su imagen de campaña. También prometió impulsar reformas económicas, fortalecer la seguridad pública y estrechar vínculos internacionales, especialmente con Estados Unidos.
Las encuestas previas, como la de Datafolha, mostraban un escenario de empate técnico: Lula con 45% y Bolsonaro con 42% de intención de voto.
La posibilidad de una segunda vuelta el próximo 25 de octubre sigue abierta, dependiendo de si alguno logra superar el 50% de los votos válidos.
La jornada electoral transcurrió con fuerte presencia de seguridad y una participación masiva de ciudadanos. Aunque se reportaron incidentes menores, el proceso se desarrolló con normalidad en la mayoría de los estados.
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