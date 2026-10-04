Primera vuelta en Brasil: Lula llama a la unidad y Bolsonaro promete libertad

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil estuvo marcada este domingo por las declaraciones de los dos principales candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, quienes tras acudir a las urnas reafirmaron sus visiones opuestas sobre el rumbo del país.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un cuarto mandato, votó en São Bernardo do Campo, acompañado de su esposa Janja y figuras clave de su partido.

En su mensaje, Lula llamó a los brasileños a reflexionar sobre el futuro democrático de la nación.

“Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo”, afirmó.

El mandatario insistió en que la jornada debía ser vista como una oportunidad para consolidar la democracia y garantizar derechos sociales.

Confiado en un resultado favorable, Lula aseguró que no veía razones para que la elección se definiera en segunda vuelta.

“Votemos pensando en nuestros hijos”, subrayó, mientras posaba con una bandera brasileña en un gesto simbólico de unidad nacional.