Así fue la cena de Mayer Mizrachi y Clarissa Molina con Rosa, ganadora de la rifa benéfica

Lo que comenzó con la compra de un boleto de $5 terminó convirtiéndose en una noche inolvidable para Rosa, residente de la comunidad de Juan Díaz de Antón, en la provincia de Coclé, quien resultó ganadora de la rifa “Una cena con Mayer”, organizada por el alcalde capitalino Mayer Mizrachi.
La velada tuvo lugar la noche del viernes 23 de octubre en un restaurante de la ciudad de Panamá, donde Rosa llegó acompañada de su novio, José, para compartir con el alcalde y conocerlo un poco más de cerca.
La cena también contó con la presencia de la presentadora, modelo y actriz dominicana Clarissa Molina, quien se sumó al encuentro y compartió con los protagonistas de esta experiencia.
Pero la noche no solo estuvo marcada por la oportunidad de compartir con Mayer Mizrachi. El alcalde también sorprendió a Rosa con varios obsequios, entre ellos un iPhone 17 y un PlayStation 5, además de otros regalos para ella y su novio.
La pareja tampoco llegó con las manos vacías. Como muestra de agradecimiento, llevaron al alcalde dulces interioranos característicos de la provincia de Coclé y dos gorras representativas de la región.
Así, entre obsequios, dulces típicos y una amena conversación, los invitados disfrutaron de una velada que convirtió una rifa en una experiencia especial para la ganadora.
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Una publicación compartida por Mayer Mizrachi Matalon (@mayermm)
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Más allá de la cena, la iniciativa tenía un objetivo benéfico. La rifa, con boletos a un costo de $5, buscaba recaudar fondos para construir más unidades de “Chanting pa’ la gente”, un proyecto impulsado por Mizrachi.
La iniciativa contempla la construcción de viviendas paliativas utilizando contenedores, destinadas a personas y familias que han perdido sus hogares y necesitan un espacio seguro donde vivir.
Con el apoyo de donaciones ciudadanas y de la empresa privada, el proyecto busca brindar una alternativa habitacional a quienes atraviesan situaciones difíciles.
De esta manera, la experiencia de Rosa no solo le permitió compartir una cena con el alcalde capitalino, sino que también formó parte de una iniciativa que busca apoyar a familias que necesitan recuperar un techo.
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