Cepanim: MEF confirma entrega a cónyuges de beneficiarios fallecidos desde el 16 de noviembre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que a partir del lunes 16 de noviembre comenzará la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim) a los cónyuges de beneficiarios fallecidos, mediante citas previamente programadas.

El proceso se realiza conforme a lo establecido en la Ley No. 506, que determina quiénes pueden reclamar los Cepanim cuando el beneficiario original ha fallecido y establece un orden de prioridad para acceder a este derecho.

El primer lugar corresponde al cónyuge sobreviviente, siempre que no exista una separación de cuerpos ni un divorcio mediante sentencia firme.

En segundo lugar, la normativa contempla a la persona que haya mantenido una unión de hecho debidamente comprobada con el beneficiario fallecido.

También pueden acceder al beneficio los hijos que estaban a cargo del beneficiario fallecido, siempre que logren demostrar esta condición. En caso de que no exista un hijo encargado, el monto correspondiente será distribuido en partes iguales entre los hijos sobrevivientes.