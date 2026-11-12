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Pirámide de Lotería de Panamá | Gordito del Zodiaco de este viernes 13 de noviembre de 2026, según la IA

Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 30 de octubre de 2026.
Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 30 de octubre de 2026. Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/11/2026 10:02
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo anterior del Gordito del Zodiaco, realizado el 30 de octubre de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) confirmó que este viernes 13 de noviembre se realizará el sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo Escorpio en su horario regular a las 3:00 p.m.

Según explicó la institución, estas modificaciones en los sorteos de noviembre y diciembre buscan favorecer la venta de sus productos durante períodos de mayor movimiento económico.

Los ajustes coinciden con fechas relacionadas con el pago de quincenas, el décimo tercer mes y la entrega de ahorros navideños, explicó la LNB.

El billete tiene un costo de B/. 2.00 y el premio mayor supera el millón de balboas. La entidad informó que el sorteo se efectuará en su horario habitual y recomendó conservar el billete en buen estado para facilitar su validación en caso de resultar ganador. El cobro de los premios deberá realizarse en las oficinas de la LNB.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo anterior:

5

3

8

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo del Gordito del Zodíaco:

83 - 53 - 85 - 28 - 66 - 95 - 26 - 69 - 75 - 48 - 29

Resultados del sorteo del sorteo Gordito del Zodíaco del 30 de octubre

Primer Premio: 5312

Letras: CABD

Serie: 8

Folio: 23

Segundo Premio: 62

Tercer Premio:88

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