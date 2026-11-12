Nvidia anuncia la salida de Jensen Huang como CEO y nombra a una directora interina

Jensen Huang renunció el jueves como director ejecutivo de Nvidia, gigante del sector de la inteligencia artificial, tras revelarse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer acusada de espiar para China.

El consejo de la empresa informó en un comunicado que Huang, que lideraba el grupo hacía más de 30 años, dejó asus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato.

La directora financiera Colette Kress ejercerá como CEO interina mientras mantiene su función en el área financiera, y el consejo evaluará candidatos internos y externos para un reemplazo permanente.