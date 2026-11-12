Papa León XIV vuelve a Perú, el país donde vivió más de 20 años: ‘Regreso también a mi patria’

El papa León XIV llegó el miércoles 11 de noviembre a Perú, la última parada de su gira por América Latina, y expresó la emoción que representa volver al país donde desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa. “Puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, manifestó durante su discurso ante la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y otras autoridades en el Teatro Nacional.

Según dio a conocer el medio France24, el pontífice vivió más de 20 años en Perú, donde comenzó su labor como misionero y posteriormente fue obispo de Chiclayo durante ocho años. También adquirió la nacionalidad peruana, un vínculo que ha marcado su relación con el país y que explica la dimensión especial de esta visita.

A su llegada, Fujimori recibió al papa en el aeropuerto de Lima. Posteriormente, León XIV recorrió parte del centro histórico en el papamóvil, donde miles de personas salieron a las calles para darle la bienvenida, antes de reunirse con la mandataria en el Palacio de Gobierno.

Según el medio, en su primer mensaje a las autoridades peruanas, el pontífice destacó que “amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él”. También señaló que el servicio público debe comenzar por escuchar a las personas y procurar el bien de los demás.

El regreso del papa también está marcado por las expectativas de víctimas de abusos y familiares de personas afectadas por la violencia estatal, quienes esperan que el pontífice escuche sus testimonios.

La gira de León XIV por Perú se extenderá hasta el 16 de noviembre e incluye actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Uno de los momentos más significativos será su regreso a Chiclayo, ciudad donde ejerció como obispo y con la que mantiene un vínculo especial.

Keiko Fujimori viajará durante la visita papal

Otro de los asuntos que ha acompañado la llegada del pontífice es el viaje que la presidenta Keiko Fujimori tiene previsto realizar a China y Japón entre el 15 y el 21 de noviembre. La mandataria no estará en Perú para despedir al papa, cuyo regreso a Roma está programado para el 16 de noviembre.