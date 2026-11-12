Tragedia en Nueva York: edificio de tres plantas colapsa y deja muertos y heridos

Al menos dos personas murieron y otras 17 resultaron heridas tras el derrumbe de un edificio de tres plantas ocurrido la tarde del miércoles 11 de noviembre en Flatbush, un sector de Brooklyn, Nueva York.

Según informó CNN, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó la tragedia durante una conferencia de prensa y expresó su pesar por las víctimas. Entre los heridos, cuatro se encontraban en estado crítico, mientras que otros 12 permanecían estables, según informó la comisionada de Bomberos, Lillian Bonsignore.

De acuerdo con CNN, el balance inicial daba cuenta de 19 víctimas, entre ellas siete niños. Las autoridades indicaron que las labores de búsqueda y rescate continuaban, debido a que todavía no tenían un registro completo de cuántas personas podrían estar atrapadas o desaparecidas entre los escombros.

El derrumbe se produjo alrededor de las 4:00 p.m. y provocó un amplio despliegue de los equipos de emergencia. Cerca de 250 integrantes del Departamento de Bomberos y de los servicios médicos trabajaban en el lugar para localizar posibles sobrevivientes.

El edificio tenía un establecimiento comercial en la planta baja y al menos un apartamento en los pisos superiores. La estructura colapsó sobre una obra en construcción contigua, aunque inicialmente no estaba claro cuántos trabajadores se encontraban en el sitio al momento del incidente, detalló CNN.

Entre las personas rescatadas figuraba una mujer con seis meses de embarazo, quien fue trasladada en ambulancia. Su esposo manifestó su alivio al conocer que había sobrevivido.

El Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York envió funcionarios al lugar para investigar las causas del colapso.

Según declaraciones recogidas por CNN, el terreno había permanecido vacío durante un tiempo y existían planes para construir viviendas asequibles.

Además, registros municipales indican que en abril un contratista de demolición recibió una infracción por continuar trabajos de demolición de manera ilegal, pese a una orden de suspensión emitida por las autoridades. La infracción fue resuelta en octubre, luego de que el contratista pagara una multa de $10.000.