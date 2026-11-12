Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 12 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó aguaceros aislados y dispersos, acompañados de actividad eléctrica, para diferentes sectores del país durante este jueves 12 de noviembre, principalmente por efecto del calentamiento diurno.

De acuerdo con la actualización del Pronóstico del Tiempo, las condiciones lluviosas se presentarán tanto en la vertiente del Caribe como en la del Pacífico, con mayor intensidad durante la tarde.

En el Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan chubascos de variada intensidad, con probabilidad de actividad eléctrica en las zonas marino-costeras de Guna Yala, Colón costa abajo y el norte de Veraguas. Estas lluvias podrían ingresar ocasionalmente a tierra firme.

Para la tarde se prevén nuevos episodios de aguaceros aislados y dispersos en Guna Yala, mientras que desde el norte de Veraguas hasta Bocas del Toro se esperan nublados con lluvias ligeras intermitentes.

En la vertiente del Pacífico, el pronóstico advierte sobre aguaceros aislados en el golfo de Panamá durante la madrugada, con posibles lluvias en el sur de la península de Azuero y precipitaciones moderadas con tronadas en la comarca Emberá-Wounaan, específicamente en Sambú, y el sur de Darién.

Sin embargo, será durante la tarde cuando podrían registrarse las condiciones más intensas. El IMHPA prevé aguaceros de ligeros a moderados, con posibles tormentas eléctricas en gran parte de esta vertiente.

Las áreas con posibilidad de lluvias puntualmente muy fuertes, actividad eléctrica y ráfagas de viento son Darién, Panamá (este y norte), Panamá Oeste (este), centro y sur de Veraguas, Coclé, norte de Herrera y Chiriquí.

Algunas de estas precipitaciones podrían extenderse hasta horas de la noche, especialmente en sectores de Panamá Este, sur de Veraguas y Chiriquí.

El IMHPA estima temperaturas mínimas entre 23.5 °C y 26 °C en el país, mientras que en las zonas montañosas y la cordillera Central podrían descender entre 12 °C y 18 °C.

Las máximas oscilarán entre 31 °C y 35 °C, aunque en la cordillera Central se esperan registros de entre 23 °C y 27 °C.

Por otra parte, los índices máximos de radiación ultravioleta UV-B se mantendrán en niveles muy altos sobre el territorio nacional y extremos en el golfo de Chiriquí.