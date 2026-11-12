¿Qué ocurre con la rampa de Gamboa? ACP confirma proceso legal y mantiene restricciones

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estableció un horario de acceso al público de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. en la rampa de Gamboa y confirmó que mantiene un proceso legal iniciado por la presencia de un grupo de personas que intenta establecerse de forma permanente en el sitio. En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, la entidad reiteró que la rampa forma parte del patrimonio inalienable de la Nación, bajo su administración, y que está ubicada dentro de la cota 100 del lago Gatún, una zona que considera estratégica para el funcionamiento, mantenimiento y operación de la vía interoceánica.

La ACP explicó que el horario busca garantizar un uso ordenado y regulado de las instalaciones, además de fortalecer las condiciones de seguridad y permitir el desarrollo adecuado de las actividades que se realizan en el área.

No obstante, advirtió que el horario podrá modificarse sin previo aviso por necesidades operativas o de seguridad del Canal de Panamá.

Obstaculización de trabajos y proceso legal

La institución señaló que recientemente algunas personas obstaculizaron el acceso de su personal cuando intentaba realizar trabajos relacionados con las operaciones del Canal. Ante esta situación, estableció medidas de control de acceso para salvaguardar las actividades de la vía acuática.

Según el comunicado, los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes. Además, informó que continúa un proceso legal iniciado a raíz de la presencia de un grupo de personas que busca establecerse permanentemente en el sitio, aunque no identificó a sus integrantes ni ofreció detalles adicionales sobre el proceso. La ACP reiteró su compromiso de velar por el funcionamiento seguro, eficiente, rentable y óptimo de la vía interoceánica.

La polémica por el muelle público de Gamboa

La decisión de restringir el acceso al área ha generado inconformidad entre operadores turísticos, comunidades indígenas, lancheros, cayuqueros y pescadores que utilizan el muelle para sus actividades.

Por este punto salen embarcaciones hacia la Isla de los Monos y tres comunidades indígenas de los pueblos Emberá y Wounaan, ubicadas al otro lado del río Chagres.

Los usuarios han cuestionado la colocación de un candado en el portón que impide que los vehículos se aproximen a las embarcaciones. Según los afectados, la medida dificulta el traslado de turistas, especialmente de adultos mayores y personas con movilidad reducida. La restricción también preocupa a operadores turísticos que dependen de este acceso para ofrecer recorridos, actividades de pesca y kayak. De acuerdo con los usuarios, unas 40 familias dependen económicamente de estas actividades.

¿Qué es la cota 100 del lago Gatún?