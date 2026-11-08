Nvidia anunció una investigación independiente sobre los reportes que vinculan a su presidente y director ejecutivo, Jensen Huang, con una empresaria china señalada por presuntos vínculos con actividades de espionaje a favor de Pekín.

La decisión fue comunicada a los empleados de la compañía mediante un memorando, luego de publicaciones de The New York Times y Financial Times sobre la relación entre Huang y la empresaria.

De acuerdo con la información divulgada, el consejo de administración conformará un comité integrado por directores independientes, que trabajará con asesores legales externos para supervisar la pesquisa.

La junta de Nvidia señaló que no tiene motivos para creer que la seguridad nacional de Estados Unidos o la información confidencial de la empresa hayan sido comprometidas. Sin embargo, indicó que revisará toda la información disponible.

Nvidia abre investigación sobre la relación de su CEO con una presunta espía china