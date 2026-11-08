Nvidia anunció una investigación independiente sobre los reportes que vinculan a su presidente y director ejecutivo, Jensen Huang, con una empresaria china señalada por presuntos vínculos con actividades de espionaje a favor de Pekín.
La decisión fue comunicada a los empleados de la compañía mediante un memorando, luego de publicaciones de The New York Times y Financial Times sobre la relación entre Huang y la empresaria.
De acuerdo con la información divulgada, el consejo de administración conformará un comité integrado por directores independientes, que trabajará con asesores legales externos para supervisar la pesquisa.
La junta de Nvidia señaló que no tiene motivos para creer que la seguridad nacional de Estados Unidos o la información confidencial de la empresa hayan sido comprometidas. Sin embargo, indicó que revisará toda la información disponible.
Nvidia abre investigación sobre la relación de su CEO con una presunta espía china
En el memorando enviado al personal, el máximo ejecutivo de Nvidia reconoció que fue infiel a su esposa y expresó su arrepentimiento por haber decepcionado a su familia y a los trabajadores de la compañía.
“Fui infiel a mi esposa”, admitió Huang, según el contenido del documento divulgado.
El empresario también ofreció disculpas y manifestó su compromiso con Nvidia y con la protección de la seguridad nacional estadounidense.
Huang reconoció que se había quedado corto en el cumplimiento de sus responsabilidades al frente de la empresa, pero aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades en lo que sea necesario.
La investigación también se produce en medio de cuestionamientos de legisladores republicanos de alto rango de la Cámara de Representantes, quienes solicitaron a Huang que informe al Congreso durante este mes sobre los reportes relacionados con la empresaria china.
Las publicaciones periodísticas señalan que la mujer habría mantenido una relación cercana con el director ejecutivo de Nvidia y que habría transmitido información a Pekín. Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos que motivaron el escrutinio sobre el caso.
Por ahora, Nvidia sostiene que no existen indicios de que sus secretos empresariales o la seguridad nacional estadounidense hayan sido afectados. La investigación independiente deberá examinar la información disponible y determinar el alcance de los hechos.