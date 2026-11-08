La industria de reuniones se da cita en Panamá con la apertura del Congreso Mundial de ICCA

Panamá se convirtió este domingo en el centro de la industria mundial de reuniones con la inauguración de la edición 65 del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), un evento que reúne en la capital panameña a más de mil profesionales procedentes de más de 80 países y representantes de más de cien asociaciones internacionales. El encuentro se desarrolla del 8 al 11 de noviembre en el Panama Convention Center y marca el regreso de este importante congreso a América Latina después de cinco años. Para Panamá, la cita representa una plataforma estratégica para fortalecer su posicionamiento como destino internacional de congresos, convenciones y reuniones de asociaciones.

De acuerdo con la organización, la participación de América Latina y el Caribe en el mercado mundial de reuniones de asociaciones ha registrado un crecimiento significativo en los últimos años, pasando del 6 % al 9 % desde 2022. Además, durante 2025 la región acogió 358 congresos mundiales de asociaciones internacionales, un escenario que abre nuevas oportunidades para países como Panamá. Durante la ceremonia inaugural, la administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, destacó que la celebración del congreso reafirma el papel del país como punto de encuentro entre las Américas y fortalece la meta de posicionarlo entre los principales destinos mundiales para la realización de reuniones internacionales. Bajo el lema“CrossWorlds”, el programa contempla conferencias, talleres, sesiones de trabajo y reuniones de negocios orientadas a fomentar el intercambio de conocimientos y la generación de oportunidades entre profesionales de distintos sectores. Según ICCA, el 60 % de las actividades estará dedicado al intercambio profesional y a reuniones previamente programadas entre participantes con intereses comunes.