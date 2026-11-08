Panamá brilla en Paraguay: estudiantes ganan cinco medallas en competencia de astronomía

La delegación panameña obtuvo cinco medallas en la XVIII Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA 2026), que se celebra del 1 al 9 de noviembre en Paraguay. Los estudiantes lograron una presea de oro, dos de plata y dos de bronce, como reconocimiento a su desempeño en las competencias de ciencias espaciales.
La medalla de oro fue para Asdrúbal Castillo, estudiante del Instituto Cultural, ubicado en San Miguelito.
Por su parte, las dos medallas de plata fueron obtenidas por Toni Zhu, del Instituto Episcopal San Cristóbal, de Panamá Centro, y Liam Cao Li, del Instituto Fermín Naudeau, también de Panamá Centro.
Mientras que las preseas de bronce correspondieron a Frederic Gillet, del Colegio Bilingüe Alfred B. Nobel, de Panamá Oeste, y Cadmiel Sandoval, del Colegio Bilingüe Eben-Ezer, de Colón.
¿Cómo fueron seleccionados los estudiantes?
Los cinco jóvenes fueron escogidos para representar a Panamá en la competencia internacional luego de alcanzar los puntajes más altos y demostrar el mejor desempeño en la IX Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales (OliPaCE).
Este certamen fue organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), en conjunto con la Fundación Ciudad del Saber, como parte de los esfuerzos para promover el interés de los estudiantes en las ciencias espaciales.
Pruebas de astronomía y astronáutica en Paraguay
La XVIII edición de la OLAA reúne a delegaciones de distintos países latinoamericanos en una agenda que incluye pruebas académicas y actividades prácticas relacionadas con la astronomía y la astronáutica.
Entre los desafíos que enfrentan los participantes figuran evaluaciones teóricas, ejercicios de observación astronómica y talleres de cohetería, disciplinas que ponen a prueba sus conocimientos y habilidades científicas.
La participación de Panamá en esta competencia forma parte de las iniciativas para despertar vocaciones científicas entre las nuevas generaciones, fomentar el pensamiento crítico y fortalecer el interés de los jóvenes por la exploración del espacio.
Con sus cinco medallas, los estudiantes panameños destacan en una competencia regional que reúne a jóvenes talentos interesados en el estudio del universo y las ciencias espaciales.