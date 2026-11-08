Panamá brilla en Paraguay: estudiantes ganan cinco medallas en competencia de astronomía

La delegación panameña obtuvo cinco medallas en la XVIII Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA 2026), que se celebra del 1 al 9 de noviembre en Paraguay. Los estudiantes lograron una presea de oro, dos de plata y dos de bronce, como reconocimiento a su desempeño en las competencias de ciencias espaciales.

La medalla de oro fue para Asdrúbal Castillo, estudiante del Instituto Cultural, ubicado en San Miguelito.

Por su parte, las dos medallas de plata fueron obtenidas por Toni Zhu, del Instituto Episcopal San Cristóbal, de Panamá Centro, y Liam Cao Li, del Instituto Fermín Naudeau, también de Panamá Centro.

Mientras que las preseas de bronce correspondieron a Frederic Gillet, del Colegio Bilingüe Alfred B. Nobel, de Panamá Oeste, y Cadmiel Sandoval, del Colegio Bilingüe Eben-Ezer, de Colón.