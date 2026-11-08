El entramado de exportaciones y cocaína que terminó con la captura de un exalcalde de Ecuador y su hijo en Panamá

La captura de Jaime Estrada Bonilla, empresario y exalcalde del cantón ecuatoriano de Manta, y de su hijo, Jaime Estrada Medranda, en la área exclusiva de Punta Paitilla, en ciudad de Panamá, abrió un nuevo capítulo en una investigación internacional por presunto narcotráfico que lleva a ambos ante la justicia de Estados Unidos. Los dos ciudadanos ecuatorianos fueron aprehendidos por la Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de INTERPOL, durante un operativo realizado en Panamá. La operación se desarrolló luego de labores de inteligencia y del intercambio de información con las autoridades estadounidenses. La detención respondió a un requerimiento judicial de Estados Unidos, donde ambos enfrentan una acusación federal por su presunta participación en una estructura dedicada al envío de cocaína desde Ecuador hacia territorio estadounidense.

La empresa que habría servido para movilizar droga

El expediente de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señala que Jaime Estrada Bonilla y su hijo habrían utilizado una empresa exportadora de productos del mar, con sede en Manta, Ecuador, como fachada para transportar cargamentos de cocaína entre mercancías comerciales. De acuerdo con la acusación, las operaciones investigadas se habrían desarrollado durante varios años e involucrarían la coordinación de envíos marítimos, contactos con presuntos narcotraficantes y el uso de contenedores para movilizar la droga. Uno de los episodios señalados por los fiscales ocurrió el 27 de mayo de 2023, cuando las autoridades ecuatorianas incautaron aproximadamente 1.444 kilogramos de cocaína en un contenedor en el puerto de Guayaquil. El cargamento estaría vinculado, según la acusación estadounidense, a la empresa exportadora relacionada con los procesados. La investigación sostiene que los acusados habrían participado en la planificación y coordinación de operaciones para introducir cocaína en Estados Unidos, utilizando las actividades comerciales de exportación como cobertura.

Los tres cargos federales

La acusación presentada por la Fiscalía estadounidense contempla tres cargos contra padre e hijo: Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con actividades de narcotráfico. Conspiración para adquirir y poseer ese tipo de armamento. El caso también incluye a otros tres ciudadanos ecuatorianos: Jacobo Abdala Bucaram-Pulley, Geovanny Fernández Menéndez y William José Briones López, quienes fueron detenidos en Ecuador, según la información divulgada por las autoridades estadounidenses. El fiscal federal Jamie McDonald señaló que la investigación forma parte de los esfuerzos para enfrentar las presuntas conexiones entre estructuras del narcotráfico y figuras vinculadas a la política ecuatoriana.

¿Qué sigue para los detenidos en Panamá?