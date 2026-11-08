El mensaje del Papa León XIV en Argentina: ‘La economía debe estar al servicio de la persona’

El papa León XIV aprovechó su encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei, para enviar un mensaje sobre los desafíos económicos y sociales del país, la defensa de la vida y las responsabilidades de quienes ejercen el poder. Durante un discurso de aproximadamente 25 minutos en el Palacio Libertad, el pontífice pidió que la economía esté al servicio de las personas y no al contrario, además de llamar a los gobernantes a ejercer su autoridad con prudencia y reconocer los límites del poder. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, expresó León XIV al referirse a la situación de los jubilados y de los trabajadores que no logran llegar a fin de mes. El pontífice también hizo referencia a los argentinos que se ven obligados a abandonar su país en busca de mejores oportunidades. En ese sentido, señaló que es necesario crear condiciones para que puedan desarrollar sus proyectos de vida en Argentina, mediante el fortalecimiento de la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación.

Un mensaje a los gobernantes En su intervención, León XIV también dedicó parte de su discurso a la responsabilidad de las autoridades y a la importancia de preservar las instituciones democráticas. El Papa recordó que la democracia es una herencia que debe protegerse mediante la participación ciudadana, el respeto a la ley, la libertad de expresión y la elección de los gobernantes a través del sufragio. “La autoridad tiene el deber de actuar con prudencia y reconocer los límites del poder”, manifestó. El pontífice también destacó que ninguna generación construye un país desde cero, por ello, sostuvo que cada generación tiene la responsabilidad de reconocer los errores del pasado, conservar aquello que merece ser protegido y fortalecer el patrimonio común. Asimismo, recordó que las diferencias pueden convertirse en oportunidades de diálogo y encuentro, en lugar de representar obstáculos para la convivencia.

Su referencia al aborto Otro de los puntos centrales del discurso fue la defensa de la vida, al abordar la responsabilidad de las generaciones actuales con las futuras. “Antes de preguntarnos qué mundo les dejaremos, debemos reconocer su dignidad. Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por reconocer la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural”, expresó León XIV, en un mensaje relacionado con la defensa de la vida desde la concepción y su posición frente al aborto. El Papa agregó que esa misma dignidad debe ser protegida mediante una atención especial a las personas que atraviesan enfermedades, situaciones de dependencia o discapacidad.

Recursos naturales e inteligencia artificial Durante su intervención, León XIV también se refirió a las posibilidades de desarrollo económico de Argentina, al destacar la riqueza natural del país, sus campos, reservas de agua, fuentes de energía, minerales y diversidad de ecosistemas. Sin embargo, planteó que el aprovechamiento de esos recursos debe responder a criterios éticos y considerar tanto el bienestar de las comunidades como la protección del medioambiente. “Una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas”, señaló. También pidió mantener un enfoque ético frente al desarrollo de la inteligencia artificial, en medio de los cambios tecnológicos y sus implicaciones para la sociedad.