Negocios afectados por el sismo ya podrán reportar sus daños al MICI

Los comerciantes e industriales afectados por el sismo de 9 de octubre en las provincias de Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera podrán reportar sus casos a través de un formulario digital habilitado por el Ministerio de Comercio e Industria (MICI).

La iniciativa forma parte de un proceso de levantamiento de datos que busca conocer el impacto del evento sísmico en el sector productivo y facilitar la identificación de las principales necesidades de las empresas afectadas.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, indicó que la institución trabaja para evaluar la situación de los establecimientos y contribuir a que puedan retomar sus operaciones con normalidad.

En ese sentido, exhortó a los empresarios y comerciantes de las zonas impactadas a suministrar la información requerida para documentar cada caso.