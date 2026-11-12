Negocios afectados por el sismo ya podrán reportar sus daños al MICI

Los comerciantes e industriales afectados por el sismo de 9 de octubre en las provincias de Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera podrán reportar sus casos a través de un formulario digital habilitado por el Ministerio de Comercio e Industria (MICI).
La iniciativa forma parte de un proceso de levantamiento de datos que busca conocer el impacto del evento sísmico en el sector productivo y facilitar la identificación de las principales necesidades de las empresas afectadas.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, indicó que la institución trabaja para evaluar la situación de los establecimientos y contribuir a que puedan retomar sus operaciones con normalidad.
En ese sentido, exhortó a los empresarios y comerciantes de las zonas impactadas a suministrar la información requerida para documentar cada caso.
Según el MICI, el formulario está disponible a través del enlace ubicado en la biografía de su cuenta oficial de Instagram. Los propietarios de negocios deben completar datos básicos del establecimiento y de contacto, especificar la ubicación del comercio o industria, detallar los daños o dificultades registradas y adjuntar fotografías que respalden la información suministrada.
La entidad destacó que la participación de los empresarios será clave para obtener un panorama más preciso sobre las afectaciones ocasionadas por el sismo en la actividad comercial e industrial de las cuatro provincias.
Además del formulario digital, los afectados también pueden solicitar orientación o reportar su situación mediante la línea de atención ciudadana 311 o acudiendo directamente a las oficinas regionales del MICI.
La entidad reiteró la importancia de utilizar estos canales para mantener actualizado el registro de daños y facilitar la evaluación de las necesidades del sector.
El Gobierno Nacional, a través del MICI, señaló que continuará dando seguimiento a los negocios afectados y recopilando información que contribuya a orientar futuras acciones de atención y recuperación.