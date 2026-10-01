Pirámide de Lotería de Panamá | Gordito del Zodiaco de este viernes 2 de octubre de 2026, según la IA

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) confirmó que este viernes 2 de octubre se realizará el sorteo del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo Virgo, tras la reprogramación anunciada por la institución.
El billete tiene un costo de B/. 2.00 y el premio mayor supera el millón de balboas. La entidad informó que el sorteo se efectuará en su horario habitual y recomendó conservar el billete en buen estado para facilitar su validación en caso de resultar ganador. El cobro de los premios deberá realizarse en las oficinas de la LNB.
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo anterior:
8
0
6
Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo del Gordito del Zodíaco:
86 - 26 - 22 - 16 - 84 - 52 - 62 88
Primer Premio: 6866
Letras: DBBA
Serie: 8
Folio: 22
Segundo Premio: 55
Tercer Premio: 24
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