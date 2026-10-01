¿Seguirá el subsidio a la gasolina? Todo depende de los precios internacionales, dice el MEF

El viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, compareció este jueves ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar un traslado de partida de $30 millones, con el objetivo de completar los $100 millones autorizados por el Consejo de Gabinete para financiar el programa de subsidio al combustible. Fernández explicó que hasta la fecha se han utilizado $66 millones, y que con este último desembolso se cubrirá el programa hasta diciembre de 2026, cumpliendo el periodo de 10 meses establecido en la resolución de Gabinete. Según detalló, el consumo mensual de este subsidio ha sido de aproximadamente $17 millones, destinados a apoyar a las flotas comerciales, industriales, de pesca artesanal y al transporte público.

El viceministro subrayó que el subsidio se mantendrá mientras los precios internacionales del combustible continúen por encima del nivel previo a la crisis energética. “La idea es que cuando regresemos a esos precios estabilizados por un cierto periodo, entonces eliminamos el subsidio”, afirmó. Sin embargo, reconoció que no existe un plazo definido para alcanzar esa estabilización, ya que depende de factores externos como la evolución del conflicto en Medio Oriente y la volatilidad en los mercados energéticos. Fernández aclaró que el concepto de “estabilización” se refiere a regresar a los precios que estaban vigentes antes de que se iniciara el programa de subsidios, en marzo de este año. Mientras tanto, dijo, el gobierno mantiene la política de apoyo para evitar que el alza del combustible se traduzca en aumentos inmediatos en el pasaje del transporte público y en los costos de sectores productivos clave.

Durante la sesión, se discutió también la trazabilidad del subsidio y su impacto en los precios de los alimentos, por parte, de la diputada Yamireliz Chong. Fernández admitió que no existe una garantía absoluta de que los costos de la canasta básica se mantengan sin variaciones, dado que la cadena de suministro es amplia y depende de múltiples factores, incluyendo el precio de insumos importados. No obstante, destacó que el objetivo principal del programa ha sido proteger al usuario del transporte público, uno de los sectores más golpeados por el incremento del combustible. El viceministro señaló que, según datos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Codeco), el costo de la canasta básica se ha mantenido prácticamente estable en lo que va del año, con un incremento de apenas 0.28 centavos entre enero y septiembre. Aunque no se puede atribuir directamente al subsidio, Fernández sostuvo que la medida ha contribuido a mitigar presiones inflacionarias.