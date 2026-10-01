Miguel Lorenzo toma posesión como subadministrador del Canal de Panamá

El ingeniero Miguel Lorenzo tomó posesión este jueves como subadministrador del Canal de Panamá.

“Llega a este cargo asumiendo una nueva responsabilidad al servicio de nuestra vía interoceánica”, destacó el Canal en una publicación en sus redes.

Con 28 años de trayectoria en el Canal, Lorenzo ha ocupado posiciones de creciente responsabilidad y ha sido parte de proyectos como el Programa de Ampliación.

“Una trayectoria de experiencia y conocimiento del Canal que hoy continúa desde esta nueva responsabilidad”, recalcó la entidad.