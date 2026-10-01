  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Miguel Lorenzo toma posesión como subadministrador del Canal de Panamá

El minsitro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza Clément, y el subadministrador, Miguel Lorenzo.
El minsitro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza Clément, y el subadministrador, Miguel Lorenzo. Canal de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 01/10/2026 12:49
Con 28 años de trayectoria en el Canal, Lorenzo ha ocupado posiciones de creciente responsabilidad y ha sido parte de proyectos como el Programa de Ampliación

El ingeniero Miguel Lorenzo tomó posesión este jueves como subadministrador del Canal de Panamá.

“Llega a este cargo asumiendo una nueva responsabilidad al servicio de nuestra vía interoceánica”, destacó el Canal en una publicación en sus redes.

Con 28 años de trayectoria en el Canal, Lorenzo ha ocupado posiciones de creciente responsabilidad y ha sido parte de proyectos como el Programa de Ampliación.

“Una trayectoria de experiencia y conocimiento del Canal que hoy continúa desde esta nueva responsabilidad”, recalcó la entidad.

Al evento asistió el ministro de Asuntos de Canal, José Ramón Icaza Clément, quien acompañó a Lorenzo a realizar la firma del documento que formaliza su nuevo cargo.

La administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, también estuvo presente junto a los miembros de la Junta Directiva del Canal de Panamá.

El subadministrador acompañará en los próximos siete años a Espino de Marotta en la ejecución de los principales proyectos del Canal, como el embalse de Río Indio, los puertos y gaseoducto.

Lo Nuevo