Nadie ganó el Gordito del Zodiaco: billete 8928 fue devuelto en Colón

La Lotería Nacional de Beneficiencia (LNB) informó que el sorteo del Gordito del Zodiaco del viernes 13 de noviembre no tuvo ganador, debido a que el billete 8928 fue devuelto en la Agencia de Colón.

A través de un comunicado divulgado este domingo 15 de noviembre, la entidad explicó que el billete fue devuelto por el vendedor asignado, por lo que no hubo una persona ganadora de este sorteo.