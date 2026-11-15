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Nadie ganó el Gordito del Zodiaco: billete 8928 fue devuelto en Colón

El Gordito del Zodiaco es uno de los sorteos especiales de mayor atractivo para los jugadores en Panamá.
El Gordito del Zodiaco es uno de los sorteos especiales de mayor atractivo para los jugadores en Panamá. Lotería Nacional de Beneficiencia
Por
Leiny Pérez
  • 15/11/2026 12:41
La entidad explicó que el billete fue devuelto por el vendedor asignado en la Agencia de Colón, por lo que no hubo un ganador en el sorteo

La Lotería Nacional de Beneficiencia (LNB) informó que el sorteo del Gordito del Zodiaco del viernes 13 de noviembre no tuvo ganador, debido a que el billete 8928 fue devuelto en la Agencia de Colón.

A través de un comunicado divulgado este domingo 15 de noviembre, la entidad explicó que el billete fue devuelto por el vendedor asignado, por lo que no hubo una persona ganadora de este sorteo.

La Lotería señaló que hizo pública esta información como parte de su compromiso con la transparencia institucional y la confianza ciudadana.

La entidad también indicó que su gestión busca respaldar los programas de beneficencia y las donaciones dirigidas a las personas que más lo necesitan.

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