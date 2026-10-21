Las 5 claves informativas de este miércoles 21 de octubre

La agenda informativa de este miércoles 21 de octubre de 2026 estuvo marcada por alertas meteorológicas en varias regiones de Panamá, el balance epidemiológico del dengue, una decisión de la Gobernación de Panamá y acontecimientos internacionales relacionados con el clima y las sanciones económicas de Estados Unidos.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó a alerta amarilla los distritos de Soná y Mariato, en la provincia de Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, ante el pronóstico de condiciones meteorológicas que podrían provocar lluvias significativas, crecidas repentinas de ríos y quebradas, e inundaciones en zonas vulnerables. Las autoridades mantienen el llamado a la población a seguir las recomendaciones de seguridad y tomar precauciones ante posibles emergencias.

-El Ministerio de Salud (Minsa) informó que Panamá acumuló 10,419 casos de dengue y 20 defunciones hasta la semana epidemiológica 39 de 2026. La cifra representa una reducción del 16.5 % en comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 12,475 contagios. Aunque los casos muestran una tendencia a la baja, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua y otros posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de la enfermedad.

-La Gobernación de la provincia de Panamá anunció la cancelación del acto de Cremación de Banderas, programado para el próximo 28 de octubre. La decisión se tomó como muestra de solidaridad con las comunidades del interior del país afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre y las múltiples réplicas registradas posteriormente.

-La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió sobre la posibilidad de que el actual episodio climático de El Niño alcance una intensidad extraordinaria. Las previsiones citadas apuntan a que las temperaturas de la superficie del mar en el océano Pacífico podrían situarse hasta 3.8 grados centígrados por encima de la media entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

-Estados Unidos anunció sanciones contra el bufete jurídico Karnakis and Karnakis, con oficinas en Panamá y Grecia, por su presunto apoyo durante años a operaciones marítimas relacionadas con Irán. De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, la firma habría proporcionado servicios corporativos a empresas navieras vinculadas con el transporte de petróleo y productos petroquímicos iraníes sujetos a sanciones.