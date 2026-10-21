Panameños en Europa y El Clásico de España: La intensa agenda del fútbol en octubre

El fútbol europeo vive un momento de especial interés para la afición canalera gracias al protagonismo que sostienen los legionarios panameños en el panorama internacional.

Nombres como Michael Amir Murillo, la dupla conformada por César Blackman y Cristian Martínez en el Slovan Bratislava, junto a la presencia de Andrés Andrade en el LASK de Austria compitiendo al más alto nivel, aportan la cuota del istmo a la exigente agenda del fútbol en el Viejo Continente.

En este mismo contexto, el fútbol de máximo nivel entra en su tramo más implacable del año.

Para gigantes como el Real Madrid y el FC Barcelona, las semanas comprendidas entre la segunda mitad de octubre y finales de noviembre representan un verdadero examen de resistencia, donde los desplazamientos europeos, la acumulación de minutos y los choques ante rivales directos marcarán el rumbo de sus aspiraciones tanto en LaLiga española como en la UEFA Champions League.

La presencia de los futbolistas canaleros en el escenario europeo añade un atractivo especial a esta etapa del calendario, donde la exigencia se traslada a todos los frentes continentales.

En la jornada europea de esta semana, el Slovan Bratislava de César Blackman y Cristian Martínez sufrió un tropiezo el martes 20 de octubre tras caer goleado 4-0 ante la AS Roma en el Estadio Olímpico.