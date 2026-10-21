Panameños en Europa y El Clásico de España: La intensa agenda del fútbol en octubre

El fútbol europeo vive un momento de especial interés para la afición canalera gracias al protagonismo que sostienen los legionarios panameños en el panorama internacional.
Nombres como Michael Amir Murillo, la dupla conformada por César Blackman y Cristian Martínez en el Slovan Bratislava, junto a la presencia de Andrés Andrade en el LASK de Austria compitiendo al más alto nivel, aportan la cuota del istmo a la exigente agenda del fútbol en el Viejo Continente.
En este mismo contexto, el fútbol de máximo nivel entra en su tramo más implacable del año.
Para gigantes como el Real Madrid y el FC Barcelona, las semanas comprendidas entre la segunda mitad de octubre y finales de noviembre representan un verdadero examen de resistencia, donde los desplazamientos europeos, la acumulación de minutos y los choques ante rivales directos marcarán el rumbo de sus aspiraciones tanto en LaLiga española como en la UEFA Champions League.
La presencia de los futbolistas canaleros en el escenario europeo añade un atractivo especial a esta etapa del calendario, donde la exigencia se traslada a todos los frentes continentales.
En la jornada europea de esta semana, el Slovan Bratislava de César Blackman y Cristian Martínez sufrió un tropiezo el martes 20 de octubre tras caer goleado 4-0 ante la AS Roma en el Estadio Olímpico.
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Por su parte, la alegría para la legión panameña llegó este miércoles 21 de octubre con la victoria del LASK Linz de Andrés Andrade, conjunto que logró imponerse a domicilio 3-2 ante el Sporting CP en Lisboa en un disputado choque de Champions League.
Asimismo, la actividad continental de los canaleros continuará en la UEFA Europa League este jueves 22 de octubre, cuando el Beşiktaş de Michael Amir Murillo reciba en Estambul al Crystal Palace de la Premier League.
En el plano de los grandes europeos, el FC Barcelona no pudo sumar en su exigente visita del martes 20 de octubre tras caer 4-2 ante el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.
Entretanto, este miércoles 21 de octubre la escuadra del Real Madrid encaraba su compromiso en el Estadio Santiago Bernabéu ante el siempre peligroso RB Leipzig, al que venció por 4-1.
Superado el compromiso europeo de la semana, la atención se trasladará de inmediato al torneo local. El domingo 25 de octubre, el Spotify Camp Nou abrirá sus puertas a las 3:00 p.m. (hora de Panamá) para albergar una nueva edición de El Clásico de LaLiga (Jornada 10).
Ambos planteles llegarán a este choque decisivo con el desgaste acumulado de sus batallas internacionales a mitad de semana, lo que añadirá un factor estratégico crucial en la gestión de las cargas y los cambios desde el banquillo.
Con ambos equipos separados por escasa diferencia en la tabla y tras haber superado noventa minutos extenuantes en Europa, El Clásico se perfila como un duelo donde la frescura mental y la profundidad de plantilla serán tan determinantes como el talento individual.
El vencedor no solo se quedará con los tres puntos y el golpe anímico sobre su acérrimo rival, sino que saldrá fortalecido para encarar un cierre de año donde la exigencia no dará tregua a ninguno de los dos colosos del fútbol español.
A medida que el calendario avance hacia noviembre, la presión no disminuirá, sino que se trasladará a escenarios sumamente hostiles y a batallas tácticas de primer orden.
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