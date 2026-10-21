Estados Unidos sanciona a bufete con sede en Panamá por presuntos vínculos marítimos con Irán

Estados Unidos impuso sanciones este miércoles 21 de octubre al bufete Karnakis and Karnakis, con oficinas en Panamá y Grecia, por su presunto apoyo durante años a operaciones de transporte marítimo vinculadas con Irán. La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), como parte de las acciones de Washington contra redes empresariales que, según sus autoridades, facilitan el comercio de productos iraníes sujetos a sanciones. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la firma habría prestado servicios corporativos para facilitar operaciones de empresas navieras vinculadas al transporte de productos iraníes, entre ellos petróleo y productos petroquímicos. El registro oficial de la OFAC identifica a Karnakis and Karnakis como una firma jurídica con oficinas en Ciudad de Panamá y El Pireo, Grecia.

Antecedentes de sanciones contra empresas vinculadas

En mayo de 2026, Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones a Aquila Worldwide Marine Developments, Corp., una sociedad panameña para la que Karnakis & Karnakis figuraba como agente residente. La medida también alcanzó a los buques petroleros Bright Gold y Midas, vinculados a sociedades relacionadas con la estructura empresarial investigada por las autoridades estadounidenses. En ese momento, la designación correspondía a la sociedad y las embarcaciones, no al bufete como entidad sancionada. La medida anunciada el 21 de octubre representa una designación directa contra Karnakis and Karnakis, de acuerdo con el registro estadounidense.

Empresas navieras y embarcaciones vinculadas

La actualización de la OFAC también incluyó a Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., empresa que, según el Departamento del Tesoro, mantenía vínculos corporativos con el bufete. La designación estadounidense alcanza además a siete embarcaciones relacionadas con esa compañía: Anemos, Destiny, Flamingo 1, Gloris, Harmony, Pride y Prince. Las autoridades estadounidenses vinculan estas embarcaciones con operaciones de transporte de productos iraníes sujetos a sanciones. La información se refiere a las designaciones efectuadas por Washington y no establece por sí sola la situación actual del registro de las naves en Panamá.

Cinco personas también fueron sancionadas

La actualización de la OFAC incluyó a cinco personas relacionadas con Karnakis and Karnakis: Sofianos Karnakis Kosmas, Konstantinos Karnakis Kosmas, Ioanis Karnakis Kosmas, Pedro Ortega Jones y Roberto Ortega Jones. Las designaciones forman parte de las medidas estadounidenses dirigidas contra personas y estructuras empresariales que, según Washington, facilitan operaciones comerciales vinculadas con sectores iraníes sancionados.

¿Qué implican las sanciones?