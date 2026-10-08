Panamá cancela buques sancionados por Estados Unidos y desmiente naves de flota sombra de Rusia

El Gobierno de los Estados Unidos impuso este jueves 8 de octubre nuevas sanciones contra la llamada “flota fantasma” de Irán, en una operación que alcanza a 17 buques y a varias empresas vinculadas al transporte de petróleo, productos derivados y petroquímicos iraníes. Entre las embarcaciones sancionadas figuran tres con bandera panameña: BITU, STARWAY y MACKEREL. La medida forma parte de la Operation Economic Outcast, una ofensiva del Departamento del Tesoro estadounidense que busca cortar los canales utilizados por Irán para evadir sanciones y obtener ingresos de sus exportaciones petroleras. A consulta de La Estrella de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó que tres naves registradas bajo el pabellón nacional ingresaron a la lista de sanciones de la OFAC. Asimismo, indicó que aplicó restricciones a estos buques en su sistema e inició de oficio el proceso de cancelación de sus registros, con fundamento en el Decreto Ejecutivo N.º 512 de 28 de octubre de 2024. El Departamento del Tesoro sostiene que esta acción afecta a la mayor parte de la red de buques que Teherán todavía utiliza para mover petróleo y sus derivados hacia mercados extranjeros.

Tres buques con bandera panameña

Uno de los barcos señalados es el BITU, un tanquero de asfalto y betún con bandera de Panamá y número IMO 9531765. Según el Tesoro estadounidense, la embarcación transportó más de 170,000 barriles de betún y asfalto iraní durante 2026. El buque está vinculado a la empresa Ornella Shipping Inc., registrada en las Islas Marshall. También fue sancionado el STARWAY, un tanquero de productos químicos y petroleros con bandera panameña, IMO 9273246. Washington sostiene que transportó más de tres millones de barriles de nafta iraní desde 2025 y lo vincula con la empresa Hechuang International Group, con sede en China. El tercer buque panameño incluido en la lista es el MACKEREL, un tanquero de productos químicos y petroleros, IMO 9234628. De acuerdo con el Tesoro, transportó más de 500,000 barriles de fuel oil iraní con alto contenido de azufre desde diciembre de 2025. La embarcación está vinculada a Betta Shipping Inc., con sede en las Islas Marshall. Las tres embarcaciones aparecen en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) junto con otros buques registrados bajo banderas de Comoras, Bahamas, Mongolia, Palau, Camerún, Vanuatu, Hong Kong, San Marino, Gambia y otras jurisdicciones.

Washington apunta a la red detrás de los buques

La acción estadounidense no se limita a las embarcaciones. OFAC también designó a compañías vinculadas con su operación y con el sector petrolero y petroquímico iraní, bajo la Orden Ejecutiva 13902. El Departamento del Tesoro afirma que la red funciona mediante empresas de distintos países y estructuras corporativas utilizadas para ocultar las operaciones y facilitar el transporte de productos iraníes. La dependencia advirtió que continuará identificando y sancionando a quienes intenten mantener estos mecanismos de evasión. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sostuvo que la operación busca cortar los ingresos que, según Washington, permiten al régimen iraní financiar sus actividades militares y regionales. A partir de las designaciones, los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC. La normativa estadounidense también restringe, salvo autorización o exención, las transacciones de personas estadounidenses con los sancionados. Además, determinadas operaciones de instituciones financieras extranjeras con personas designadas pueden exponerlas a sanciones secundarias. Por otro lado, el Tesoro retiró de su lista a dos buques sancionados anteriormente: HAKUNA MATATA y PINOCCHIO. Según la OFAC, ambos fueron vendidos a operadores no sancionados y dejaron de formar parte de la “flota fantasma”, por lo que podrán reincorporarse a operaciones marítimas lícitas. La nueva medida coloca nuevamente al registro de la bandera panameña en el centro de una acción de la OFAC contra la red marítima utilizada por Irán. No obstante, el comunicado estadounidense únicamente identifica a los tres buques por su bandera, propietarios y operadores, sin señalar que las autoridades panameñas hayan participado en las operaciones irregulares.

La flota sombra de Rusia

A la par de las medidas de la OFAC, el Reino Unido divulgó una lista de sanciones contra la denominada “flota sombra” de Rusia. Respecto al listado británico, emitido el mismo día, la AMP rechazó la vinculación actual de seis naves señaladas. La institución argumentó que dichos buques habían sido cancelados del registro panameño antes de la publicación británica. Entre las embarcaciones retiradas se encuentran:

Yehope: cancelada el 29 de enero de 2026.

Anaya: cancelada el 4 de abril de 2026.

Bellaris y Daphne V: canceladas el 6 de mayo de 2026.

Virent: cancelada el 23 de julio de 2026.

Dakar: cancelada el 6 de agosto de 2026.