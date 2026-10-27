Mulino financiará 2.700 casas tras sismo y reubicará moradores Isla Cañas

La medida responde a la aprobación del proyecto de Resolución N.° 147-26 , el cual modifica la Resolución de Gabinete N.° 108 del 10 de octubre de 2026. Esta norma autoriza un monto de hasta $100 millones consignados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para contrataciones especiales destinadas a la atención de la emergencia.

El presidente de la República, José Raúl Mulino , anunció este martes modificaciones al fideicomiso constituido en el Banco Nacional de Panamá para otorgar financiamiento a los contratistas encargados de la reconstrucción de viviendas tras el sismo de magnitud 7.5 del 9 de octubre. La medida busca acelerar los procesos de contratación y ejecución de obras en las cuatro provincias declaradas en contingencia, donde se proyecta culminar la construcción de más de 2.700 viviendas en marzo de 2027 .

Durante su intervención tras la sesión del Consejo de Gabinete, el mandatario advirtió que no tolerará atrasos en la ejecución de las soluciones habitacionales y solicitó la renuncia a aquellos funcionarios que no se adapten al ritmo exigido por la crisis.

“No aceptaré dilaciones; simplemente, quien no esté de acuerdo a dar el 100% con transparencia en este gran esfuerzo, que dé un paso al costado”, declaró el gobernante.

Como parte de los planes de contingencia territorial, las autoridades confirmaron que se contempla la reubicación de los habitantes de Isla Cañas hacia tierra firme, con el fin de garantizar condiciones de seguridad a las familias de esta comunidad insular afectada por el evento telúrico.

Asimismo, el Gobierno Nacional instalará estructuras temporales en los terrenos contiguos a las residencias destruidas o con daños severos. Esta medida busca garantizar un techo provisional a los damnificados mientras avanzan los trabajos de edificación permanente.

Para agilizar los refrendos y la supervisión en campo, la Contraloría General de la República contratará equipos profesionales adicionales. El objetivo es descentralizar la revisión de expedientes y agilizar los trámites administrativos en las zonas impactadas.

El plan estatal incorporará además mano de obra juvenil en los proyectos de edificación, iniciativa que coordinará el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para habilitar primeras experiencias laborales en las comunidades afectadas.

Los recursos se manejarán con cargo a la partida presupuestaria del Estado de Emergencia con vigencia fiscal para 2026 y 2027. El esquema financiará los aportes de capital y pagos requeridos por los contratistas para la ejecución de obras, bienes y servicios, previo refrendo de la Contraloría General de la República. Una vez concluido el periodo de contingencia y saldadas las obligaciones, el remanente del fideicomiso será reintegrado al Tesoro Nacional.