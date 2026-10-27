Cámara de Comercio busca impulsar la Ley de Pasantía con meta de 100 empresas al 2026

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría, presentó este martes un informe sobre sus primeros seis meses al frente del gremio empresarial, en el que subrayó la importancia de la Ley de Pasantía como eje central de su gestión.

Barría, quien asumió el cargo en abril de 2026, compartió avances, retos y perspectivas de la organización, destacando que la iniciativa busca fortalecer la vinculación entre el sector privado y la formación académica de los jóvenes panameños.

Durante su intervención, Barría explicó que la Ley de Pasantía constituye el proyecto insignia de su administración, ya que responde a una necesidad urgente: ofrecer a los estudiantes oportunidades reales de adquirir experiencia laboral antes de culminar sus estudios.

“Queremos que la juventud panameña tenga acceso a espacios de aprendizaje práctico que les permitan insertarse con mayor facilidad en el mercado laboral”, afirmó.

Según el empresario, la meta es que para finales de 2026 al menos 100 empresas miembros de la CCIAP se sumen a esta iniciativa, creando un ecosistema de colaboración entre universidades y compañías.

Destacó que, en estos primeros seis meses, se han realizado acercamientos con instituciones educativas y se han sentado las bases para la reglamentación de la ley. Asimismo, agregó, se han identificado sectores estratégicos donde la incorporación de pasantes puede generar un impacto positivo tanto para los estudiantes como para las empresas.

“La pasantía no solo beneficia al joven que adquiere experiencia, también aporta a la empresa que recibe nuevas ideas y talento fresco”, señaló Barría.

En su informe, el líder empresarial también hizo referencia a otros temas relevantes para la Cámara, como la necesidad de impulsar la competitividad del país, promover la innovación tecnológica y fortalecer la transparencia en la gestión pública.

Sin embargo, reiteró que la Ley de Pasantía será el proyecto que marcará la diferencia en su administración.

“Este es un compromiso que hemos asumido con responsabilidad y visión de futuro. Queremos que Panamá sea un referente en la región en materia de formación dual y oportunidades para los jóvenes”, expresó.

Barría reconoció que el camino no está exento de desafíos, especialmente en lo relacionado con la coordinación entre el sector privado y las instituciones educativas.

No obstante, aseguró que la CCIAP está preparada para liderar este proceso y que ya se han recibido muestras de interés de varias empresas que ven en la iniciativa una oportunidad para contribuir al desarrollo del país.

“La meta de 100 empresas adheridas es ambiciosa, pero alcanzable si trabajamos juntos”, puntualizó.

Barría insistió en que la Ley de Pasantía debe convertirse en una política de Estado que trascienda administraciones y que garantice un futuro más prometedor para las nuevas generaciones.

“Invertir en la juventud es invertir en el país. La Cámara de Comercio está comprometida con este objetivo y seguiremos trabajando para hacerlo realidad”, finalizó el presidente de la CCIAP.