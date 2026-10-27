Canelo vs. Mbilli: El panameño Héctor Afú será el arbitro del combate

El árbitro panameño Héctor Afú fue designado este martes 27 de octubre oficialmente como el árbitro para dirigir el combate por el campeonato mundial de peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el francés Christian Mbilli.
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Organismos deportivos y la promotora del evento anunciaron la participación del tocapas en uno de los enfrentamientos más esperados del calendario internacional de boxeo.
Por su parte, la pelea se llevará a cabo el sábado 31 de octubre en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, como parte de la cartelera estelar de la Riyadh Season, México vs El Mundo.
El combate pondrá frente a frente a ‘Canelo’ Álvarez y Mbilli, dos de los máximos exponentes de la división ante la mirada del arbitraje istmeño. El mexicano, ostenta un registro de 63 victorias, 3 derrotas y 2 empates, y el francés, 29 triunfos y un empate.
En declaraciones de Afú brindadas a COS Sports previo a emprender el viaje hacia la capital saudí para asumir la conducción del pleito ecuménico, el árbitro que también es profesor CMB University valoró el compromiso institucional que representa volver a actuar en un evento de esta escala en el territorio de Medio Oriente.
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