Canelo vs. Mbilli: El panameño Héctor Afú será el arbitro del combate

El árbitro panameño Héctor Afú fue designado este martes 27 de octubre oficialmente como el árbitro para dirigir el combate por el campeonato mundial de peso supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el francés Christian Mbilli.

Organismos deportivos y la promotora del evento anunciaron la participación del tocapas en uno de los enfrentamientos más esperados del calendario internacional de boxeo.

Por su parte, la pelea se llevará a cabo el sábado 31 de octubre en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, como parte de la cartelera estelar de la Riyadh Season, México vs El Mundo.

El combate pondrá frente a frente a ‘Canelo’ Álvarez y Mbilli, dos de los máximos exponentes de la división ante la mirada del arbitraje istmeño. El mexicano, ostenta un registro de 63 victorias, 3 derrotas y 2 empates, y el francés, 29 triunfos y un empate.