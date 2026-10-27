Jóvenes toman las riendas de San Miguelito

El talento, la dedicación y las ganas de salir adelante de la juventud se hicieron sentir en San Miguelito, donde estudiantes destacados de distintos planteles públicos asumieron por un día los cargos de las principales autoridades del distrito, como homenaje a la celebración del Día del Estudiante.
Los jóvenes tuvieron la oportunidad de vivir de cerca la experiencia de ejercer funciones públicas como alcalde, vicealcalde y representantes de los nueve corregimientos, demostrando que las nuevas generaciones también tienen ideas y propuestas para contribuir al bienestar de sus comunidades.
Durante esta jornada especial, los estudiantes plantearon algunas de las principales necesidades del distrito, entre ellas el fortalecimiento de la seguridad, una mayor atención a los adultos mayores, mejoras en la recolección de la basura y el acceso a una educación de calidad.
Entre los estudiantes distinguidos estuvieron Yessica Sáenz, quien asumió el cargo de alcaldesa, y Euris Ojo, como vicealcalde.
Los estudiantes que representaron a los nueve corregimientos fueron:
Más allá de ocupar temporalmente estos cargos, los estudiantes aprovecharon la oportunidad para enviar un mensaje de esperanza y superación. Aseguraron que la educación es el camino para alcanzar sus metas y que su desempeño académico demuestra que en San Miguelito también hay jóvenes comprometidos con su futuro y el de su comunidad.
Las aspiraciones profesionales de estos estudiantes reflejan la diversidad de sus intereses y el deseo de construir un mejor futuro. Entre las carreras que esperan estudiar al graduarse figuran piloto de avión, mecánica de aviación, derecho y logística, entre otras.
La experiencia dejó en evidencia que el distrito de San Miguelito cuenta con jóvenes talentosos, con sueños, iniciativas y disposición para aportar a la sociedad.
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