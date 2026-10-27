Jóvenes toman las riendas de San Miguelito

El talento, la dedicación y las ganas de salir adelante de la juventud se hicieron sentir en San Miguelito, donde estudiantes destacados de distintos planteles públicos asumieron por un día los cargos de las principales autoridades del distrito, como homenaje a la celebración del Día del Estudiante.

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de vivir de cerca la experiencia de ejercer funciones públicas como alcalde, vicealcalde y representantes de los nueve corregimientos, demostrando que las nuevas generaciones también tienen ideas y propuestas para contribuir al bienestar de sus comunidades.

Durante esta jornada especial, los estudiantes plantearon algunas de las principales necesidades del distrito, entre ellas el fortalecimiento de la seguridad, una mayor atención a los adultos mayores, mejoras en la recolección de la basura y el acceso a una educación de calidad.

Entre los estudiantes distinguidos estuvieron Yessica Sáenz, quien asumió el cargo de alcaldesa, y Euris Ojo, como vicealcalde.

Los estudiantes que representaron a los nueve corregimientos fueron: