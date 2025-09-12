Canelo Álvarez vs Terence Crawford, ¿quién logrará hacer historia?

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano, se enfrentará este sábado con el estadounidense Terence Crawford, que busca ser el primer monarca absoluto en tres divisiones diferentes.

Con marca de 63 victorias, 39 por nocaut, 2 derrotas y 2 empates, Álvarez tratará de quitarle el invicto a Crawford, 41 triunfos, 31 de ellos por la vía rápida, además de tener un palmarés que incluye haber obtenido los cuatro cinturones en los pesos superligero y welter.

”Sabemos que ‘Canelo’ es un rival difícil, lo conocemos a fondo. Sabemos quién es y esa es la razón por la que aceptamos esta pelea, porque así se forman las leyendas, de arriesgarse como lo estamos haciendo ahora”, señaló Crawford en la rueda de prensa antes del combate que se celebrará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Será una dura prueba para Álvarez, quien a sus 35 años no se ha visto tan dominante en sus últimos duelos y no ha ganado una pelea por nocaut desde que en noviembre de 2021 venció a Caleb Plant.

Su última batalla, en mayo pasado ante el cubano William Scull, fue de poco espectáculo y aún así salió con la mano en alto y le arrebato el título supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), para sumarlos a los de la AMB, CMB, OMB y volver a consagrarse como el indiscutible de la división.

Antes, derrotó al puertorriqueño Edgar Berlanga, a su compatriota Jamie Munguía, al estadounidense Jermell Charlo y al británico John Ryder, pero sin mostrarse muy superior como en el pasado.

También, la elección de esos rivales ha sido criticada porque no eran los gladiadores más fuertes en los supermedianos, antes dejó ir oportunidades de medirse a David Benavidez, un peleador ofensivo que era el retador mandatorio del CMB.

Crawford también despertó dudas de sus críticos, ya que el norteamericano de 37 años subirá dos divisiones, algo que suele ser difícil en el pugilismo.Si bien, el oriundo de Omaha tiene una de las mejores carreras para un boxeador en los últimos años, el reto de enfrentarse a un contrincante más pesado lo pone en desventaja.

La pelea en el Allegiant Stadium de Las Vegas.