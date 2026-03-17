Real Madrid vence sin problemas al Manchester City y se apunta a los cuartos de final

El Real Madrid volvió a resistir el empuje del Manchester City en los primeros 15 minutos. Seis opciones de gol que no fueron. Y apareció Vinícius para redimirse del penalti errado en la ida y responder a una pancarta de los aficionados ‘citizen’ la pasada temporada en la que le instaban a “dejar de llorar” por perder el Balón de Oro.

Resiliencia y maximizar oportunidades, la receta del Real Madrid para volver a dejar por el camino en la Liga de Campeones a Pep Guardiola.

Desde que abandonó el Barcelona, en sus enfrentamientos dirigiendo al Bayern Múnich y Manchester City, el técnico español tiene balance negativo ante el equipo madrileño. Salió perdedor en cinco de sus siete cruces.

Con el Manchester City, cuatro eliminatorias para el Real Madrid y dos para el Manchester City. En el balance total de partidos, seis derrotas, cinco victorias y dos empates.

La pasada temporada cayó en la fase previa a los octavos de final, en una temporada en la que, en palabras de Pep, su equipo no llegaba en buenas condiciones físicas ni psicológicas. Estas mejoraron en la actual campaña, el propio técnico lo reconoció, pero volvió a caer.

La exhibición de Fede Valverde en la ida, con el primer triplete de su carrera deportiva, y la expulsión de Bernardo Silva por mano dentro del área a los 17 minutos, junto con el penalti transformado de Vinícius este martes, dieron por cerrada la eliminatoria.

Un Vinícius que olvidó su fallo en la ida, errando un penalti que pudo suponer la sentencia anticipada, pero que no olvidó lo vivido la pasada temporada en el Etihad Stadium.

Tras quedar segundo en el Balón de Oro por detrás de Rodrigo, la afición del Manchester City le dedicó una pancarta con la imagen de este besando el trofeo y una frase: “Stop crying your heart out” (Deja de llorar desconsoladamente).

Y ‘Vini’ guardó la venganza hasta este martes. Con el gol y con una celebración como respuesta, haciendo un gesto con sus manos simulando un lloro. Le tocaba reír al brasileño sobre el campo.

Lideró con su gol inicial y cerró el partido con el 1-2 que certificó el pase a cuartos del Real Madrid en un partido de vuelta en el que se repitió el guion inicial de la ida, el de un conjunto blanco sufriendo, con Trent Alexander-Arnold siendo superado y el área pequeña viendo pasar balones a falta de encontrar rematador para transformar el peligro en ventaja.

Como hace seis días en el Santiago Bernabéu, el Manchester City no fue capaz de hacer daño en el marcador y acabó encajando un duro golpe. Hasta de cinco ocasiones de peligro dispusieron los de Pep Guardiola en la primera mitad, con dos paradas de Thibaut Courtois y un palo. Pero cero goles.

Una efectividad que definió la eliminatoria. Ni la sobrecarga de Courtois que hizo que Lunin jugase la segunda mitad en la portería del Real Madrid cambió el mapa, ya que el ucraniano tuvo hasta dos acciones de mérito para negar el gol a Erling Haaland.

En total, 30 remates y 12 a puerta del Manchester City, por 28 totales del Real Madrid y 14 entre los tres palos. Cifras casi similares, pero un global totalmente desnivelado a favor del Real Madrid (5-1, en la eliminatoria).

Resistencia, la revancha de Vinícius y efectividad, la receta del Real Madrid para volver a dejar a Pep Guardiola por el camino.