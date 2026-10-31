Sismo de 5.9 en Panamá: Sinaproc reporta posibles daños en viviendas de Los Santos

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) detalló que el sismo de magnitud 5.9 registrado la mañana de este sábado 31 de octubre provocó posibles afectaciones en viviendas de la provincia de Los Santos que ya habían sufrido daños por el terremoto del pasado 9 de octubre.

Sinaproc emitió un informe de situación a las 12:57 p.m., el cual indica que hasta ese momento no se reportaban personas heridas ni fallecidas como consecuencia de este nuevo movimiento telúrico.

Además advirtió que la cifra de población afectada podría aumentar tras la réplica. El balance del sismo principal del 9 de octubre contabilizaba 60,848 personas afectadas, correspondientes a 18,842 evaluaciones realizadas. Cañas reporta interrupción eléctrica y baja señal telefónica

Entre las incidencias reportadas, el corregimiento de Cañas mantenía interrupción del suministro eléctrico y baja señal de telefonía. En el resto de las áreas evaluadas, el servicio eléctrico y las telecomunicaciones operaban con normalidad. El informe también señala que no se habían registrado daños en el tendido eléctrico ni afectaciones en los sistemas de suministro de agua.

En cuanto a la infraestructura vial, el Ministerio de Obras Públicas verificó carreteras y puentes sin reportar daños hasta el momento de la evaluación.

Hospitales realizaron evacuaciones preventivas Sinaproc detalló que varias instalaciones de salud activaron sus protocolos de evacuación. Entre ellas figuran los hospitales Anita Moreno, Joaquín Pablo Sayas, Cecilio Castillero y Gustavo Nelson Collado, además de centros de salud de Guararé, Pedasí, Las Minas, Los Pozos y San Isidro.

La entidad indicó que no se reportaban afectaciones adicionales en estas instalaciones. También informó que en centros de salud de Veraguas, Coclé, San Miguelito y Bocas del Toro no se registraron novedades.

En Isla Cañas se realizó una evacuación preventiva, pero posteriormente se informó que la situación estaba sin novedad. Los albergues reportaron que sintieron con fuerza el movimiento, aunque no comunicaron incidentes.

COE de tres provincias se mantienen activos Los Centros de Operaciones de Emergencias (COE) de Los Santos, Herrera y Veraguas permanecían activos y continuaban con las labores de atención y evaluación.