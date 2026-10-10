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Sinaproc suspende hasta nuevo aviso el III Simulacro Nacional tras el terremoto en Panamá

Terremoto obliga a suspender el simulacro nacional hasta nuevo aviso.
Terremoto obliga a suspender el simulacro nacional hasta nuevo aviso. Sinaproc Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/10/2026 17:48
Tras el reciente sismo, Sinaproc canceló hasta nuevo aviso las actividades previas y el ejercicio de evacuación del III Simulacro Nacional.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) anunció la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas las actividades previas al III Simulacro Nacional, así como del ejercicio de evacuación que estaba programado para el lunes 12 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m.

La medida fue comunicada a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, centros educativos, gobiernos locales y demás organizaciones participantes, luego del reciente sismo registrado en Panamá.

Según Sinaproc, la decisión responde a la necesidad de priorizar la seguridad de la población y concentrar los esfuerzos en el monitoreo de la situación sísmica, la evaluación de posibles afectaciones y las acciones de respuesta ante las consecuencias del movimiento telúrico.

La entidad reiteró que todas las actividades relacionadas con el simulacro permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso, por lo que pidió a las organizaciones involucradas mantenerse atentas a las próximas comunicaciones oficiales.

Terremoto en Panamá deja 27 lesionados y más de 426 residencias afectadas

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reportó alrededor de 27 personas lesionadas y más de 426 residencias afectadas por el terremoto registrado en Panamá. Hasta el momento del último balance, las autoridades no habían reportado víctimas fatales.

La subdirectora general de Sinaproc, Malitzie Rivera, explicó que los lesionados presentaban heridas leves a moderadas y fueron trasladados a centros médicos para recibir atención.

La funcionaria también informó que 21 instalaciones de salud resultaron afectadas y que equipos especializados realizan inspecciones para determinar los daños estructurales. Herrera, Los Santos y Veraguas figuran entre las provincias con mayor cantidad de viviendas afectadas.

En Isla Cañas, provincia de Los Santos, unas 300 personas fueron evacuadas por el aumento del nivel del agua y reciben asistencia humanitaria. Mientras tanto, las autoridades mantienen la distribución de agua, alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad en las comunidades afectadas.

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