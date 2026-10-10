Sinaproc suspende hasta nuevo aviso el III Simulacro Nacional tras el terremoto en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) anunció la suspensión, hasta nuevo aviso, de todas las actividades previas al III Simulacro Nacional, así como del ejercicio de evacuación que estaba programado para el lunes 12 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m. La medida fue comunicada a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, centros educativos, gobiernos locales y demás organizaciones participantes, luego del reciente sismo registrado en Panamá.

Según Sinaproc, la decisión responde a la necesidad de priorizar la seguridad de la población y concentrar los esfuerzos en el monitoreo de la situación sísmica, la evaluación de posibles afectaciones y las acciones de respuesta ante las consecuencias del movimiento telúrico. La entidad reiteró que todas las actividades relacionadas con el simulacro permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso, por lo que pidió a las organizaciones involucradas mantenerse atentas a las próximas comunicaciones oficiales.

Terremoto en Panamá deja 27 lesionados y más de 426 residencias afectadas