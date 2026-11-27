Costa Rica y Panamá activaron en las últimas 24 horas rutas divergentes para definir el futuro de la minería metálica en sus territorios. Este viernes 27 de noviembre, la presidenta costarricense, Laura Fernández, firmó la convocatoria a un referendo nacional para decidir la reactivación de la extracción de oro en Las Crucitas, una medida que contrasta con el modelo ejecutivo y de consultas técnicas presentado un día antes por el Gobierno panameño para evaluar el destino de Cobre Panamá. Durante una gira por la zona norte, cerca de la frontera con Nicaragua, Fernández y el ministro de la Presidencia, el exmandatario Rodrigo Chaves, suscribieron el decreto para someter a votación popular un proyecto de ley que permita otorgar concesiones mineras en Las Crucitas. La iniciativa requiere primero la aprobación del Congreso antes de pasar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para organizar la consulta.

La mandataria justificó la medida en el deterioro ambiental y la extracción ilícita en la zona, donde la canadiense Infinito Gold perdió su concesión en 2010 tras una disputa judicial sin haber iniciado obras. “La situación de Crucitas es absolutamente insostenible, no solamente están saqueando nuestro oro, sino que están causando un daño ambiental sin precedentes en la historia nacional”, declaró Fernández, quien vinculó el saqueo del mineral con el financiamiento del crimen organizado y el narcotráfico. Además, citó reportes del Gobierno de Nicaragua sobre un aumento reciente del 61 % en sus exportaciones de oro. El proyecto costarricense propone subastas a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía para operar una planta de procesamiento centralizada sin mercurio, garantizando al Estado el 5 % de las ganancias.

El contraste panameño