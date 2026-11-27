Costa Rica y Panamá activaron en las últimas 24 horas rutas divergentes para definir el futuro de la minería metálica en sus territorios. Este viernes 27 de noviembre, la presidenta costarricense, Laura Fernández, firmó la convocatoria a un referendo nacional para decidir la reactivación de la extracción de oro en Las Crucitas, una medida que contrasta con el modelo ejecutivo y de consultas técnicas presentado un día antes por el Gobierno panameño para evaluar el destino de Cobre Panamá.
Durante una gira por la zona norte, cerca de la frontera con Nicaragua, Fernández y el ministro de la Presidencia, el exmandatario Rodrigo Chaves, suscribieron el decreto para someter a votación popular un proyecto de ley que permita otorgar concesiones mineras en Las Crucitas. La iniciativa requiere primero la aprobación del Congreso antes de pasar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para organizar la consulta.
La mandataria justificó la medida en el deterioro ambiental y la extracción ilícita en la zona, donde la canadiense Infinito Gold perdió su concesión en 2010 tras una disputa judicial sin haber iniciado obras. “La situación de Crucitas es absolutamente insostenible, no solamente están saqueando nuestro oro, sino que están causando un daño ambiental sin precedentes en la historia nacional”, declaró Fernández, quien vinculó el saqueo del mineral con el financiamiento del crimen organizado y el narcotráfico. Además, citó reportes del Gobierno de Nicaragua sobre un aumento reciente del 61 % en sus exportaciones de oro.
El proyecto costarricense propone subastas a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía para operar una planta de procesamiento centralizada sin mercurio, garantizando al Estado el 5 % de las ganancias.
A diferencia de la vía plebiscitaria planteada en San José, el Ejecutivo panameño anunció este jueves 26 de noviembre la hoja de ruta de una Comisión Interministerial de Alto Nivel —integrada por los ministros Felipe Chapman, Julio Moltó y Juan Carlos Navarro— para evaluar el futuro de la mina ubicada en Donoso, provincia de Colón, paralizada desde noviembre de 2023 tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley 406.
En lugar de una consulta en las urnas, Panamá delegó el proceso de participación ciudadana bajo el Acuerdo de Escazú en la consultora australiana Spektrum Development. Según explicó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, la firma fue subcontratada a través del bufete estadounidense Hughes Hubbard & Reed.
El cronograma panameño contempla el lanzamiento inmediato de una plataforma digital de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), un taller multisectorial en diciembre de 2026 y encuentros presenciales entre enero y febrero de 2027, incluyendo consultas en lengua ngäbere para cuatro comunidades indígenas, antes de entregar informes en el primer trimestre de 2027.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que no se tomará ninguna decisión sin agotar este proceso, aunque el titular de Ambiente, Juan Carlos Navarro, advirtió que “algunas propuestas serán aceptadas y otras no”.