El abastecimiento de agua potable en las cárceles panameñas entró en la agenda de fiscalización de la Defensoría del Pueblo, que solicitará al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) información sobre las condiciones del suministro en los centros penitenciarios y las medidas previstas para atender las deficiencias existentes. El requerimiento surge en medio de las preocupaciones sobre el acceso a servicios básicos, la atención médica y la alimentación de las personas privadas de libertad, temas que ocuparon la primera sesión de la Mesa Temática sobre el Sistema Penitenciario, celebrada el 27 de noviembre. Durante el encuentro, la Defensoría también acordó promover su participación en los procesos de seguimiento y verificación de las acciones institucionales que desarrolla la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP). La institución identificó el acceso al agua como un elemento prioritario para garantizar condiciones adecuadas de alimentación y nutrición dentro de los centros penitenciarios.

El tema cobra relevancia porque las principales quejas que recibe la Defensoría de la población penitenciaria están relacionadas con la atención médica, el acceso a medicamentos, la disponibilidad de agua potable y la alimentación. Atención médica bajo la lupa Otro de los compromisos de la mesa consiste en fortalecer los recursos humanos destinados a la atención de salud dentro del sistema penitenciario. El Ministerio de Salud (Minsa), a través de Salud Penitenciaria, informó que mantiene cronogramas de supervisión y monitoreo en los centros, con avances en inspecciones sanitarias y control de las condiciones de salud. Sin embargo, reconoció la necesidad de aumentar el personal destinado a esta población. La Pastoral Penitenciaria también expresó preocupación por la cantidad de profesionales médicos frente al número de personas privadas de libertad y planteó la necesidad de una política penitenciaria integral. Por su parte, la Dirección General del Sistema Penitenciario informó sobre la coordinación con el Minsa para programar giras médicas en el ámbito nacional y establecer mesas de trabajo para buscar soluciones. Compromisos pendientes