La realización de una Media Maratón este domingo 29 de noviembre provocará cierres y restricciones viales en distintos puntos de la Cinta Costera y la Calzada de Amador, informó la Alcaldía de Panamá.

Las medidas comenzarán desde este viernes y se extenderán hasta la mañana del domingo, por lo que se recomienda a quienes transiten por estas áreas organizar sus recorridos con anticipación.

El primer cierre se aplicará este viernes 27 de noviembre, cuando desde las 8:00 p.m. quedarán inhabilitados los estacionamientos de Plaza de las Banderas, en la Cinta Costera. Los conductores deberán retirar sus vehículos antes de esa hora.

Para el sábado 28 de noviembre, está previsto que desde las 2:00 p.m. se cierre parcialmente el Tramo Marino en dirección hacia El Chorrillo.

La mayor afectación se dará durante la madrugada y primeras horas del domingo 29 de noviembre. Desde las 2:00 a.m. hasta las 12:00 mediodía, permanecerá cerrado el Tramo Marino.