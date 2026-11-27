La jornada de este viernes 27 de noviembre estuvo marcada por anuncios y acontecimientos de interés tanto en Panamá como en el ámbito internacional. Estas fueron algunas de las noticias que destacaron durante el día:

-Minsa pagará turnos extras adeudados al personal sanitario: el Ministerio de Salud prevé desembolsar en diciembre más de $23 millones correspondientes a turnos pendientes de agosto, septiembre y octubre.

-Meduca otorga permanencia a 1,161 educadores: 613 de los docentes beneficiados trabajan en áreas de difícil acceso y otros 548 laboran en distintas regiones del país.

-Mulino garantiza subsidio al tanque de gas de 25 libras: el presidente descartó un aumento en el precio del cilindro mientras el Gobierno evalúa cambios en la distribución del beneficio.

-Vamos prepara nueva inscripción de adherentes: el movimiento político prevé iniciar en enero de 2027 una nueva etapa para sumar miembros y avanzar en su proceso para convertirse en partido político.

-Cuba gana el Mejor Traje Nacional de Miss Universo: la creación fue confeccionada por el diseñador panameño Royer Pérez y rindió homenaje a las Damas de Blanco.

-Venezuela elimina visa para ciudadanos panameños: la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la medida con el objetivo de facilitar el ingreso de visitantes y promover el turismo.

-Reportan ciberataque contra plataforma de la Fuerza Aérea de EE. UU.: piratas informáticos habrían vulnerado Cloud One, con posible acceso a información táctica, de personal y logística.