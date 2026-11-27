Cuba se llevó el premio al Mejor Traje Nacional de Miss Universo, con una creación confeccionada por el diseñador panameño Royer Pérez, quien convirtió el vestuario de Mia Dio en un homenaje a la historia y la lucha de las Damas de Blanco. El diseño obtuvo el primer lugar en la competencia de trajes nacionales, seguido por Bangladesh, con Samira Khan Mahi, como primera finalista, y Filipinas, con Bea Millan Windorski, como segunda finalista.

A través de sus redes sociales, Miss Universo Cuba explicó que el traje rinde homenaje a las Damas de Blanco, movimiento integrado por mujeres cubanas que surgió en 2003, luego del encarcelamiento de 75 disidentes pacíficos durante la llamada Primavera Negra. Cada elemento del vestuario fue concebido para representar un aspecto de esa historia. Los 75 retratos simbolizan a los prisioneros de conciencia, mientras que las 75 lágrimas de cristal representan el dolor de las familias separadas. Los gladiolos hacen referencia a la resistencia pacífica de las mujeres, mientras que cuatro tocororos representan la libertad que anhela el pueblo cubano. En la parte posterior del traje aparece la Iglesia de Santa Rita de Casia, en La Habana, lugar donde las Damas de Blanco se reunían antes de iniciar sus marchas dominicales. El vestuario también incorpora la frase “Todos Marchamos”, como símbolo de continuidad y solidaridad con la lucha pacífica de estas mujeres. Las Damas de Blanco recibieron en 2005 el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, otorgado por el Parlamento Europeo por su defensa de los derechos humanos.

Royer Pérez, el panameño detrás del traje que hizo historia por Cuba

Detrás de la creación estuvo Royer Pérez, diseñador de vestuario, creador de trajes de fantasía y maquillador profesional panameño, oriundo de La Villa de Los Santos. Tras conocerse el resultado, Pérez celebró el reconocimiento y destacó que se trata de un logro que trasciende el mundo de los concursos de belleza. “Ganó Cuba, ganó la libertad y ganaron las Damas de Blanco”, expresó el diseñador, quien también resaltó que el triunfo representa un motivo de orgullo para los cubanos y para La Villa de Los Santos.