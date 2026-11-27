Las ofertas del comienzó del Black Friday en Panamá no convencieron a todos los compradores que recorrieron este viernes 27 de noviembre los centros comerciales y las principales calles de la capital. Aunque la jornada busca atraer consumidores con promociones y rebajas, algunos manifestaron su descontento al considerar que los precios se mantienen en el mismo margen que antes de la temporada de descuentos.

Durante un recorrido realizado por La Estrella de Panamá por el centro comercial Albrook y por La Central de Panamá, las opiniones de los consumidores coincidieron en una inquietud: las ofertas anunciadas no siempre se reflejan en una reducción significativa de los precios al momento de comprar.

Un turista procedente de Ecuador, quien viajó a Panamá por segundo año consecutivo para aprovechar las jornadas comerciales, comentó que esperaba encontrar mayores rebajas. Sin embargo, señaló que este año los precios se mantenían prácticamente en el mismo margen que durante su visita anterior.

Una percepción similar expresó Marta, quien acudió a la avenida Central junto a su hija y sus nietos para buscar artículos por el cumpleaños de uno de los pequeños. La compradora cuestionó que las ofertas publicadas se alejan de la realidad de los precios que encuentra en los establecimientos.

”Te ponen en la publicidad que el descuento es de tanto y cuando llegas al local te topas con el mismo precio de siempre”, expresó la consumidora.

Esta percepción coincide con los resultados del Global Black Friday Report de Boston Consulting Group (BCG), publicado este viernes por este diario. El estudio revela que, aunque el 81 % de los consumidores que conocen estas jornadas planea realizar compras, solo el 54 % considera que los descuentos anunciados representan un ahorro real frente al precio habitual. Además, un 20 % desconfía de las rebajas.

A las dudas sobre los precios se suman las advertencias de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), que alertó sobre la posibilidad de encontrar artículos usados, dañados o con tecnología desfasada bajo promociones extraordinarias durante el Black Friday y las compras de fin de año.

La entidad recordó a los consumidores la importancia de comparar precios, verificar las condiciones de las garantías y revisar las políticas de cambio o devolución antes de concretar una compra.