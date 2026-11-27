El Reino de Bahréin manifestó su disposición de adherirse al Protocolo al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, una iniciativa diplomática con la que Panamá busca ampliar el respaldo internacional a la protección y funcionamiento de la vía interoceánica. La decisión fue comunicada formalmente este 2 de noviembre por el ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, al canciller panameño, Javier Martínez-Acha, en respuesta a una invitación que Panamá había cursado el pasado 18 de mayo.

La Estrella de Panamá pudo conocer que Bahréin reconoce la importancia estratégica del Canal de Panamá y del estrecho de Ormuz para la estabilidad económica mundial, la seguridad energética y la continuidad de las cadenas internacionales de suministro.

Además, el Reino de Bahréin reafirmó su compromiso con el derecho internacional, la seguridad marítima, la libertad de navegación y la continuidad del comercio internacional. El siguiente paso corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bahréin, que iniciará los procedimientos internos necesarios para formalizar su adhesión al protocolo.

Este proceso se desarrollará en coordinación con la Embajada de Panamá en Doha y las autoridades competentes de ambos países. La disposición de Bahréin representa un nuevo respaldo a la iniciativa diplomática panameña para sumar más Estados al instrumento internacional que establece garantías sobre la neutralidad permanente y el funcionamiento del Canal de Panamá.