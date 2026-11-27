La Copa Claro llega a su fin este jueves con la participación de 330 niños de 33 equipos de toda Colombia, que buscarán alzarse con el trofeo de un torneo que rompe las reglas convencionales y promueve el diálogo a través de un “fútbol por la paz”.

La competición, que celebra su octava edición, reúne en Barranquilla (norte) a representantes de los 32 departamentos del país y Bogotá, distribuidos en dos categorías: Constructores, con 17 equipos y 170 participantes, y Promotores, con 16 equipos y 160 jugadores.

Pero en esta Copa no basta con marcar goles para ganar. Bajo la metodología “fútbol por la paz”, desarrollada por la organización Fútbol con Corazón, los encuentros convierten la cancha en un espacio de aprendizaje donde el diálogo, el respeto, la tolerancia, la inclusión y el trabajo en equipo tienen tanto valor como el resultado deportivo.

Una de las principales diferencias frente al fútbol convencional es que no hay árbitros. Antes de cada partido, los equipos establecen acuerdos de convivencia y, si surgen conflictos durante el juego, los participantes deben resolverlos mediante el diálogo y el consenso.

Además, los equipos son mixtos y el primer gol de cada encuentro debe ser anotado por una niña o adolescente, una regla que busca promover la equidad de género y dar protagonismo a las mujeres en un deporte tradicionalmente asociado a los hombres.

De esta manera, los niños no solo aprenden a competir, sino también a escuchar, respetar las diferencias, asumir responsabilidades y encontrar soluciones pacíficas a los desacuerdos.

Más allá de los resultadosLa Copa Claro por Colombia hace parte de la estrategia de sostenibilidad de la compañía, que articula deporte, educación y tecnología para generar oportunidades de desarrollo integral, especialmente entre niños y adolescentes de comunidades vulnerables.

“En Claro creemos que la tecnología transforma vidas cuando se combina con educación, valores y desarrollo humano. Por eso, esta Copa va mucho más allá de los resultados deportivos, cada participante se lleva aprendizajes que pueden acompañarlo en su proyecto de vida”, señaló la gerente de Sostenibilidad de Claro Colombia, María Consuelo Castro.

La iniciativa también busca que las habilidades adquiridas en el campo de juego se trasladen a otros espacios, como la escuela, la familia y la comunidad, mediante el fortalecimiento del liderazgo, la disciplina, la comunicación, la toma de decisiones y la resolución de conflictos.