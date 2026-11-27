La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este viernes 27 de noviembre eliminar el requisito de visa para los ciudadanos panameños que deseen ingresar al país suramericano, una medida que busca impulsar el turismo y facilitar la llegada de visitantes desde Panamá.
Rodríguez instruyó al canciller venezolano, Oliver Blanco, para que ejecute la disposición a partir de este viernes, informó la agencia EFE.
”Suprima a partir del día de hoy las visas a Panamá para que se pueda también facilitar Venezuela como destino turístico”, expresó Rodríguez durante un acto con representantes del sector comercial.
El anuncio se produce un día después de la inauguración de una nueva ruta de la aerolínea panameña Copa Airlines hacia la isla de Margarita.
Rodríguez celebró la apertura de esta conexión aérea y aseguró que su administración trabaja para recuperar los espacios internacionales que, según dijo, necesita Venezuela para impulsar su desarrollo económico.
El requisito de visa para los ciudadanos panameños comenzó en octubre de 2017, durante la administración del entonces presidente Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos.
Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en la madrugada de este 3 de enero en el fuerte Tiuna, en la ciudad de Caracas.
La decisión fue anunciada después de que Panamá estableciera la exigencia de visa a los venezolanos que quisieran ingresar a su territorio, también en octubre de ese año.
En aquel momento, el Gobierno panameño, encabezado por Juan Carlos Varela, justificó la medida por la ruptura del orden democrático en Venezuela y las posibles repercusiones de esa situación en la seguridad y la economía de Panamá.
La eliminación del requisito de visa ocurre en medio de la falta de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Esta decisión contrasta con el hecho de que la administración del presidente José Raúl Mulino es una de las que reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela hasta que se celebren nuevas elecciones.