La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este viernes 27 de noviembre eliminar el requisito de visa para los ciudadanos panameños que deseen ingresar al país suramericano, una medida que busca impulsar el turismo y facilitar la llegada de visitantes desde Panamá.

Rodríguez instruyó al canciller venezolano, Oliver Blanco, para que ejecute la disposición a partir de este viernes, informó la agencia EFE.

”Suprima a partir del día de hoy las visas a Panamá para que se pueda también facilitar Venezuela como destino turístico”, expresó Rodríguez durante un acto con representantes del sector comercial.

El anuncio se produce un día después de la inauguración de una nueva ruta de la aerolínea panameña Copa Airlines hacia la isla de Margarita.

Rodríguez celebró la apertura de esta conexión aérea y aseguró que su administración trabaja para recuperar los espacios internacionales que, según dijo, necesita Venezuela para impulsar su desarrollo económico.