La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció el calendario para la entrega de los cheques correspondientes al aguinaldo e intereses de los billeteros, correspondiente a este periodo.

En la Oficina Principal, ubicada en el edificio sede, los pagos se realizarán del 3 al 18 de diciembre de 2026, en el Auditorio B (mezzanine), en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Posteriormente, la entrega continuará del 22 de diciembre de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2027, en la sección de Cuentas y Pagaduría, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Los sábados y domingos esta oficina permanecerá cerrada.

Para los billeteros que acudan a las agencias del interior y metropolitanas, los cheques estarán disponibles del 3 al 18 de diciembre de 2026 y nuevamente desde el 22 de diciembre de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2027, en sus respectivas agencias.