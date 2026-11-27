La producción agrícola nacional se prepara para responder al aumento de la demanda de alimentos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, a pesar del fenómeno de El Niño este año. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) asegura que las cosechas de rubros como arroz, papa, cebolla y guandú respaldan el abastecimiento del mercado panameño en esta temporada. Con el respaldo y la asistencia técnica de la institución, los productores nacionales fortalecen sus cultivos, mejoran la calidad de los rubros y mantienen la producción para atender la demanda durante el periodo de mayor consumo del año. Los registros estadísticos del último ciclo agrícola (2025-2026) muestran que la cosecha de arroz, principal alimento de los panameños, alcanzó 8,268,339 quintales (qq). Las provincias de Chiriquí, Coclé, Los Santos y Veraguas encabezaron los aportes a la producción nacional. De acuerdo con el inventario registrado en junio pasado, el país tiene garantizado el abastecimiento de arroz, como mínimo, hasta abril de 2027.

La papa y la cebolla mantienen importantes volúmenes de producción En el rubro de la papa, la cosecha sumó 649,402 quintales, lo que representa un incremento de 130,789 quintales frente al ciclo agrícola 2024-2025, cuando se registraron 518,613 quintales. La producción de este tubérculo se concentra en un 99% en la provincia de Chiriquí, mientras que el 1% restante corresponde a la comarca Ngäbe-Buglé. Por su parte, la cebolla registró una cosecha de 671,636 quintales. Aunque el volumen representa una leve disminución respecto a los 688,470 quintales del periodo anterior, supera los niveles alcanzados entre los ciclos agrícolas 2021 y 2024. Chiriquí concentra el 93% de la producción, seguida de Herrera, con el 6%, mientras que el 1% restante se distribuye entre Coclé, Los Santos y la comarca Ngäbe-Buglé.

El guandú aumenta su producción para las fiestas Entre los productos tradicionales de la temporada destaca el guandú, cuya cosecha alcanzó 5,085 quintales, un crecimiento del 6.8% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 4,757 quintales. Esto representa 328 quintales adicionales. Darién encabezó la producción con 1,368 quintales, seguido de Chiriquí, con 1,223, y Veraguas, con 636.5 quintales. Entre las variedades cultivadas figuran San Carlos Oloroso (SC-IF-2), Enano Pintado, Pintado Los Limones, Guabita, Seis Grano y Tres Mesinos. En cuanto al saril, otro ingrediente de las bebidas tradicionales de fin de año, se reportaron 2.4 hectáreas sembradas con fines comerciales. Este rubro se cultiva principalmente en huertos de traspatio en el país.