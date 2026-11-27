El Ministerio de Salud (Minsa) prevé pagar durante diciembre los turnos extras adeudados al personal sanitario de todo el país, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre. Para cumplir con este compromiso, la institución gestionó más de $23 millones en fondos, informó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.
El titular de Salud explicó que, tras una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se consiguieron los recursos necesarios para cubrir los pagos pendientes a los trabajadores del sector.
Boyd Galindo indicó que el próximo miércoles el Minsa acudirá a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar un traslado de partida superior a los $23 millones.
Según el ministro, los pagos correspondientes a agosto, septiembre y octubre se harán efectivos durante diciembre. Mientras tanto, los turnos extras de noviembre y diciembre se cancelarán a inicios de 2027, de acuerdo con el calendario habitual de pagos.
La medida busca saldar los compromisos pendientes con el personal de salud que presta servicios en hospitales y otras instalaciones sanitarias del país.