El Ministerio de Salud (Minsa) prevé pagar durante diciembre los turnos extras adeudados al personal sanitario de todo el país, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre. Para cumplir con este compromiso, la institución gestionó más de $23 millones en fondos, informó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

El titular de Salud explicó que, tras una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se consiguieron los recursos necesarios para cubrir los pagos pendientes a los trabajadores del sector.