El Black Friday conserva su atractivo entre los consumidores, pero el interés por comprar no necesariamente se traduce en confianza hacia las promociones. Mientras el 81% de quienes conocen el Black Friday, Cyber Monday o Singles’ Day planea comprar durante estas jornadas, apenas el 54% considera que los descuentos anunciados para Black Friday representan una reducción real frente al precio habitual.
La diferencia entre ambas cifras refleja uno de los principales desafíos para los comercios: atraer compradores en una temporada de promociones cada vez más extendida, pero demostrar que las ofertas representan un ahorro efectivo.
Así lo revela el Global Black Friday Report de Boston Consulting Group (BCG), que también señala que el 20% de los encuestados desconfía activamente de los descuentos, mientras que el 27% mantiene una posición neutral frente a su autenticidad.
La intención de compra este año registra un ligero crecimiento (81%) respecto de 2025, cuando alcanzaba el 79%. Sin embargo, el aumento del interés no elimina las dudas sobre los beneficios anunciados. En un contexto en el que los consumidores comparan precios y condiciones antes de decidir, la credibilidad de las promociones se convierte en un elemento determinante para concretar las ventas.
En Panamá, las jornadas de descuentos del Black Friday 2026 en los centros comerciales comienzan hoy, 27 de noviembre, y se extienden durante el fin de semana, con rebajas de hasta el 70%.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) advirtió que los comercios que ofrecen productos y servicios deben cumplir con la Ley 45 de 2007, que establece disposiciones contra la publicidad engañosa y exige que las promociones se respeten según lo anunciado.
A esta desconfianza se suma el cansancio frente a las campañas comerciales. El 22% de los consumidores planea gastar menos o evitar los eventos de descuentos de fin de año porque considera que las ofertas están disponibles durante todo el año. Esto obliga a los comercios a diferenciar sus propuestas en un mercado donde anunciar rebajas ya no garantiza captar la atención de los compradores.
“El consumidor llega al Black Friday con intención de comprar, pero necesita comprobar que está haciendo un buen negocio. Para los retailers, eso exige mostrar el ahorro con referencias claras y condiciones fáciles de entender. La confianza se construye cuando la promoción que se comunica coincide con lo que el cliente encuentra al comprar”, señala Alfonso Astudillo, Managing Director & Partner de BCG.
La planificación también forma parte de este comportamiento. Entre quienes prevén comprar durante estas jornadas, el 62% comienza a buscar ofertas en octubre o a principios de noviembre. No obstante, solo el 30% tiene definidos exactamente la marca y el producto que comprará.
El descuento no garantiza la compra
El precio es importante, pero no constituye el único criterio para decidir. El informe revela que cerca del 70% de los consumidores no compraría un producto, incluso si pudiera pagarlo, cuando considera que no ofrece suficiente valor. La calidad y la conveniencia también intervienen en esa evaluación.
Otro indicador apunta a una menor exigencia en cuanto al porcentaje de rebaja. El descuento mínimo que los consumidores consideran necesario para identificar una buena oferta pasó del 32% en 2025 a aproximadamente el 30% en 2026. El resultado sugiere que los compradores no necesariamente esperan descuentos cada vez mayores, sino que buscan propuestas cuyo beneficio puedan reconocer y comprobar.
La claridad de las condiciones también influye en la percepción de una promoción. Una rebaja menor, sencilla y sin restricciones puede resultar más atractiva que un descuento superior acompañado de exclusiones difíciles de interpretar. Por ello, los comercios necesitan facilitar la comparación de precios y comunicar de manera transparente el costo final y las condiciones de cada oferta.
La reputación del establecimiento y las garantías de devolución del dinero figuran entre los factores que más contribuyen a generar confianza, ambos con una puntuación neta del 65%. Les siguen las reseñas de compradores verificados, con el 59%, y la comparación clara entre el precio habitual y el promocional, con el 58%.
En contraste, las recomendaciones de influencers registran apenas un 3%, una diferencia que destaca la importancia de las señales concretas de credibilidad frente a los mensajes promocionales.
La inteligencia artificial entra en la comparación de precios
La inteligencia artificial generativa también gana espacio en el proceso de compra. Entre quienes prevén participar en estas jornadas, el 56% ya utilizó esta tecnología en alguna etapa de la compra o planea hacerlo para los próximos eventos. La proporción aumentó ocho puntos porcentuales respecto de 2025.
Además, entre los usuarios de esta tecnología, el 86% considera que resulta útil y el 78% afirma que incrementa su probabilidad de concretar una compra.
Su aplicación también alcanza la evaluación de las promociones: el 39% de los encuestados confía en la inteligencia artificial para comparar precios entre comercios y el 37% para contrastar las características de los productos.
“La IA facilita que las personas contrasten precios y características antes de decidir. Eso eleva la exigencia para las marcas, que necesitan ofrecer información consistente y verificable en todos sus canales. La oportunidad está en facilitar esa comparación y respaldar cada oferta con información que permita entender por qué vale la pena”, agrega Astudillo.
Tres prioridades para los comercios
Ante este escenario, BCG identifica tres prioridades para fortalecer las estrategias comerciales durante el Black Friday y las campañas de fin de año.
La primera es hacer verificable el ahorro, mediante la presentación clara del precio habitual y el promocional, junto con los costos que determinan el importe final de la compra.
La segunda consiste en simplificar las promociones, con condiciones de acceso, exclusiones y políticas de devolución visibles y fáciles de entender.
La tercera es facilitar la comparación, manteniendo información completa y actualizada sobre productos, precios y disponibilidad, tanto para los compradores como para los asistentes de inteligencia artificial.
El informe plantea así un desafío para los comercios: aunque los consumidores mantienen la intención de aprovechar las jornadas de descuentos, la decisión de compra depende cada vez más de que puedan comprobar el ahorro, entender las condiciones y reconocer el valor de lo que adquieren.