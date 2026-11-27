El Black Friday conserva su atractivo entre los consumidores, pero el interés por comprar no necesariamente se traduce en confianza hacia las promociones. Mientras el 81% de quienes conocen el Black Friday, Cyber Monday o Singles’ Day planea comprar durante estas jornadas, apenas el 54% considera que los descuentos anunciados para Black Friday representan una reducción real frente al precio habitual.

La diferencia entre ambas cifras refleja uno de los principales desafíos para los comercios: atraer compradores en una temporada de promociones cada vez más extendida, pero demostrar que las ofertas representan un ahorro efectivo.

Así lo revela el Global Black Friday Report de Boston Consulting Group (BCG), que también señala que el 20% de los encuestados desconfía activamente de los descuentos, mientras que el 27% mantiene una posición neutral frente a su autenticidad.

La intención de compra este año registra un ligero crecimiento (81%) respecto de 2025, cuando alcanzaba el 79%. Sin embargo, el aumento del interés no elimina las dudas sobre los beneficios anunciados. En un contexto en el que los consumidores comparan precios y condiciones antes de decidir, la credibilidad de las promociones se convierte en un elemento determinante para concretar las ventas.

En Panamá, las jornadas de descuentos del Black Friday 2026 en los centros comerciales comienzan hoy, 27 de noviembre, y se extienden durante el fin de semana, con rebajas de hasta el 70%.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) advirtió que los comercios que ofrecen productos y servicios deben cumplir con la Ley 45 de 2007, que establece disposiciones contra la publicidad engañosa y exige que las promociones se respeten según lo anunciado.

A esta desconfianza se suma el cansancio frente a las campañas comerciales. El 22% de los consumidores planea gastar menos o evitar los eventos de descuentos de fin de año porque considera que las ofertas están disponibles durante todo el año. Esto obliga a los comercios a diferenciar sus propuestas en un mercado donde anunciar rebajas ya no garantiza captar la atención de los compradores.

“El consumidor llega al Black Friday con intención de comprar, pero necesita comprobar que está haciendo un buen negocio. Para los retailers, eso exige mostrar el ahorro con referencias claras y condiciones fáciles de entender. La confianza se construye cuando la promoción que se comunica coincide con lo que el cliente encuentra al comprar”, señala Alfonso Astudillo, Managing Director & Partner de BCG.

La planificación también forma parte de este comportamiento. Entre quienes prevén comprar durante estas jornadas, el 62% comienza a buscar ofertas en octubre o a principios de noviembre. No obstante, solo el 30% tiene definidos exactamente la marca y el producto que comprará.