La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) advirtió a los compradores en Panamá sobre el riesgo de adquirir artículos usados, con defectos o de tecnología desfasada bajo la fachada de “descuentos extraordinarios” durante el Black Friday, Cyber Monday y las fiestas de fin de año. El administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid, señaló que el aumento de liquidez en los hogares por el pago de quincenas, el décimo tercer mes y otros ingresos extraordinarios eleva la exposición de los ciudadanos a las compras impulsivas y a la publicidad engañosa.

Ante este escenario, la institución recordó a los agentes económicos la obligación legal de informar de manera clara y oportuna cualquier condición que afecte la decisión de compra. Omitir que un artículo es de segunda mano, presenta fallas o carece de respaldo técnico expone a los establecimientos a reclamos formales y a las sanciones establecidas en la normativa vigente. “El que más pregunta, menos se equivoca”, afirmó Abadi Balid, quien exhortó a los consumidores a comparar precios, resistir la presión de supuestas ofertas únicas y verificar los términos comerciales antes de realizar cualquier pago.

Filtros clave para electrodomésticos y vehículos

La advertencia pone especial énfasis en la adquisición de bienes duraderos, donde las fallas de información generan mayor impacto financiero para el comprador. Para la compra de electrodomésticos y equipos electrónicos, Acodeco recomendó confirmar que el producto sea completamente nuevo, revisar sus especificaciones técnicas y verificar la ubicación de los talleres de reparación autorizados en el país. En el caso de quienes planean adquirir vehículos durante las ferias o promociones de temporada, la autoridad aconsejó leer con detenimiento todas las cláusulas de los contratos, consultar la disponibilidad real de repuestos en el mercado local y exigir claridad sobre las condiciones del servicio posventa. De forma general, la entidad instó a los compradores a consultar cinco aspectos básicos antes de pasar por la caja:

El tiempo exacto y la cobertura de la garantía.

Las políticas de cambio o devolución de dinero.

La existencia de repuestos y servicios de reparación.

La responsabilidad y los costos del transporte de la mercancía.

Las condiciones del ensamblaje de los artículos que lo requieran.

Fiscalización y canales de denuncia