Un incendio se registró este jueves 26 de noviembre en un área de trincheras de la refinería Amuay, perteneciente al Centro de Refinación Paraguaná, ubicado en Punto Fijo, estado Falcón, Venezuela, confirmó la empresa Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA). De acuerdo con un comunicado de la estatal petrolera, el incidente ocurrió a las 9:50 a.m., dentro de las instalaciones de la refinería.

Tras detectar el fuego, unidades de Control y Prevención de Emergencias se desplegaron en la zona operacional y activaron los protocolos de seguridad, respuesta y control de incendios. PDVSA informó que las labores para sofocar las llamas concluyeron y que la rápida intervención evitó que el incendio se propagara. La empresa también indicó que no se reportaron trabajadores lesionados como consecuencia del incidente.